載通純利減53% 派息0.5元

業績公告提到，載通的旗艦子公司——九龍巴士（一九三三）去年除稅後盈利為1.26億元，相較2023年時的1,150萬元大幅增加10倍，主要得益於車費收入增長及燃油價格下降。九巴去年車費收入達到69.49億元，按年增長3.09%；總載客量為9.4億人次（日均257萬人次），按年增長1.8%。

上年物業公平值大跌 另外，龍運巴士去年除稅後盈利為4,170萬元，按年增長80.51%；全年總載客量為4,830萬人次，按年增長12.58%。

至於物業持有及發展分部，錄得除稅後盈利6,010萬元，按年增長28.96%，惟此數字並未計入物業公平值下跌的影響。載通去年物業公平值大減7,820萬元，而2023年時公平值增加2.87億元，這亦是導致去年列帳純利大跌的原因。撇除相關影響後，公司去年股東應佔基礎盈利為2.65億元，按年增長1.32倍。

該公司表示，面對環球及本港經濟的不明朗因素，加上地緣政治局勢緊張、國際油價波動、本地鐵路不斷擴張，巴士經營環境充滿挑戰。不過，隨着政府推動多項發展藍圖及提振經濟和民生活動的措施，本地出行需求可望平穩上升，加上受惠香港及內地人流將更頻繁，巴士客量和票務收入會相應增長。