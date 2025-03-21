產經

恒基發展虧損擴至1.2億

恒基地產(00012)本港一些商場去年錄得客流量超越2018年疫情爆發前之水平，但旗下零售業務恒基發展(00097)去年虧損卻擴大73.61%至1.25億元，遂繼續不派息。主席李家誠解釋，虧損除了因為市民出境旅遊、跨境消費更多，亦因為同一時間延續多份店舖租約之相關會計處理所引致的累計影響。
恒發去年收入微跌1.03%至15.35億元，但總算跑贏本港零售市道。其中，營運APITA或UNY的Unicorn部門，去年自營貨品銷售額增長8.13%至8.64億元，主因太古城APITA在2023年底完成大型翻新工程令到生意回升，毛利率企穩於約27%，稅後虧損收窄兩成至9,600萬元。
千色百貨生意下滑
然而，百貨公司部門千色Citistore生意下滑較嚴重，儘管跑贏本港百貨公司銷貨價值，但不論是自己還是進駐者的生意都錄雙位數跌幅。
期內，自營貨品銷售收入跌10.03%至2.87億元，原因包括業界爭相減價促銷，寄售及特許專櫃佣金收入各跌12.39%及11.96%，至2.05億元及1.03億元。如是者，千色Citistore分部轉蝕2,000萬元。
李家誠表示，集團將繼續審視各店舖績效，並優化店舖網絡架構，爭取更好的租約條件；其會員忠誠計劃剛與恒地的完成整合，之後會致力擴展其會員人數。此外，會運用已融合之資訊科技系統，加深了解顧客所需而調整貨品種類，並作出針對性促銷部署，吸引顧客多加光顧。
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