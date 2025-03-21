恒基發展虧損擴至1.2億

恒發去年收入微跌1.03%至15.35億元，但總算跑贏本港零售市道。其中，營運APITA或UNY的Unicorn部門，去年自營貨品銷售額增長8.13%至8.64億元，主因太古城APITA在2023年底完成大型翻新工程令到生意回升，毛利率企穩於約27%，稅後虧損收窄兩成至9,600萬元。

千色百貨生意下滑 然而，百貨公司部門千色Citistore生意下滑較嚴重，儘管跑贏本港百貨公司銷貨價值，但不論是自己還是進駐者的生意都錄雙位數跌幅。

期內，自營貨品銷售收入跌10.03%至2.87億元，原因包括業界爭相減價促銷，寄售及特許專櫃佣金收入各跌12.39%及11.96%，至2.05億元及1.03億元。如是者，千色Citistore分部轉蝕2,000萬元。

李家誠表示，集團將繼續審視各店舖績效，並優化店舖網絡架構，爭取更好的租約條件；其會員忠誠計劃剛與恒地的完成整合，之後會致力擴展其會員人數。此外，會運用已融合之資訊科技系統，加深了解顧客所需而調整貨品種類，並作出針對性促銷部署，吸引顧客多加光顧。