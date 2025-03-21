恒地去年基礎盈利97億 物業租賃穩

恒地中環的超甲級商廈The Henderson出租率達八成。

然而由於期內出現建成投資物業及發展中投資物業經重估後公允價值虧損20.22億元，在會計制度下列帳溢利下跌約三成二至62.96億元。

料今年港銷售6400單位 期內恒地本港物業發展應佔營業額較去年減少約16%至123.23億元。計及政府收回位於粉嶺北及古洞北新發展區及洪水橋/厦村新發展區等若干土地所帶來約33.2億元之收益，集團於物業發展之應佔稅前公布盈利約為46.47億元，增長1.14倍。

集團擁有新界土地儲備約4,200萬方呎，繼續為全港持有最多新界土地的發展商。集團土地資源充裕，足夠未來數年發展之用。管理層預期，年內將會推售11個發展項目，連同貨尾，估計今年在港可供銷售住宅單位約6,400個。

物業租賃業務則見平穩，集團中港兩地應佔租賃分部業績為65.07億元，按年升1.32%。在港主要物業平均出租率達93%，而位於中環新建成的超甲級商廈The Henderson出租率亦達八成。

在穩健的理財原則下，集團在去年底持現金及銀行結餘總計179.19億元，淨借貸為679.89億元，降7.96%，借貸比率下降1.5個百分點至21.1%。

對於集團創始人李兆基近日辭世，管理層在業績報告內表達最深切的哀悼，讚揚他自1976年起帶領公司成為香港其中一家最具規模及信譽的地產發展商，並為香港地產行業的先驅。恒地將秉承他的方針繼續發展，並認為他的辭世對營運不會造成任何影響。