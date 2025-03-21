長和全年賺170億 收入升

長和兩周前因為計劃出售包括巴拿馬運河兩端港口在內、中港以外所有港口而備受國際關注，惟業績報告內沒有進一步披露該項計劃的進展。雖然去年港口及相關服務收益佔比僅9%，且是集團5大業務貢獻最少的一員，但增長表現頗為亮眼：在港口吞吐量上升6%等因素帶動下，收益按年漲10.84%至452.82億元；EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）亦漲14.82%至188.48億元。

電訊業務EBITDA漲7.4% 主席李澤鉅展望今年港口業務時表示，由於航運公司轉至新聯盟及持續地緣政治風險影響全球貿易，預計年初出現之供應鏈中斷情況可能帶來阻力。

然而，亞洲及中東地區預期繼續溫和自然增長，加上現有碼頭設施擴建及策略夥伴關係加強，此部門於來年之營運業績有望改進。

零售業務去年EBITDA大致持平於255.94億元，佔比兩成。另外，以CK Hutchison Group Telecom為代表的電訊業務，去年EBITDA錄312.57億元，升7.48%。就旗下3英國與Vodafone英國之合併，集團正與英國競爭及市場管理局合作制訂最終承諾以完成交易，預期交易將於2025年上半年內完成。

長實列帳純利136億 長和去年底坐擁現金與可變現投資共1,294.45億元，債務淨額對總資本淨額比率為16.2%，按年微升0.1個百分點。李澤鉅表示，經營環境預期將波動不穩且難以預期，遂將限制資本開支及新投資，專注於嚴格的現金流管理。

至於以地產業務為主的長實集團，去年總收入715.85億元，按年升0.7%；列帳純利跌約兩成一至136.57億元，每股盈利3.89元。派末期息每股1.35元，減少16.66%。撇除投資物業重估影響的溢利則為116.88億元，跌16.59%。

在香港和內地疲弱的經濟環境和物業市場氣氛情況下，去年物業銷售收入跌24.26%至99.62億元，分部收益跌約五成至22.09億元。李澤鉅表示，去年香港住宅物業市道仍然偏軟，但集團秉持貨如輪轉之策略推售物業項目，以配合市場需求。

海外租務收益增長最快 長實的物業租務分部收益如按地區劃分，香港去年跌6.61%至34.87億元；內地跌25.38%至2.41億元。海外租務收益增長最快，升71.62%至9.92億元。皆因集團於2023年7月收購的英國社會基礎設施物業組合，為本期提供全年租務收益。

展望未來，李澤鉅在長實的報告內說，集團作為跨國企業，向來以長遠可持續發展為方針，秉持「發展不忘穩健、穩健不忘發展」原則，嚴守財務紀律及貫徹審慎管理策略。管理層將不時物色具持續回報及結構性高流通投資項目，隨時動用資金投資於環球各類資產，而香港及內地一直為集團之重要市場。

長和及長實集團2024年業績摘要