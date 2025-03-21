IPO認購收最低10%預付金

港股新股熱潮下，有券商向客戶提供200倍孖展吸客，令新股認購情況充滿「水分」。證監會昨就首次公開招股（IPO）認購及融資服務向持牌法團提供額外指引，包括收取最低相等於其認購額10%的預付認購資金，對機構本身及其客戶進行財政評估，妥善地分開存放客戶的認購資金，以及遵守新股電子結算平台FINI的投資者識別要求。

近期部分零售經紀行力谷「零息百倍」孖展，催生一批孖展認購金額達數千億元的新股。證監會昨承認，最近對數家選定持牌法團的新股融資活動完成檢視，在當中發現存在缺失，尤其一些持牌法團被發現曾採取不謹慎和過分進取的融資手法，接納超出其客戶財政能力的認購指示。在一些個案中，持牌法團聚焦新股的認購水平或預期認購率，而非客戶的財務狀況，這可能令客戶出現過度槓桿情況，並使持牌法團本身面臨更高的客戶違約風險。

加退休基金擬關港辦事處 另一方面，加拿大安大略省教師退休基金（Ontario Teachers' Pension Plan）擬關閉其香港辦事處，以減少中國的風險敞口。有媒體引述該基金發言人Dan Madge指，這是一個艱難決定，計劃未來18個月內逐步結束實地業務，部分駐香港員工將調往新加坡，其他員工會離開公司；另將通過新加坡和孟買辦事處優化亞太地區業務。據官網資料，該基金在整個亞太區擁有60多名員工，在香港、新加坡和孟買設有辦事處，在該地區總投資額220億新加坡元。