平保獲批參與長期股票投資

集團聯席首席執行官郭曉濤稱，由於險資投資配置久期長達10至20年，不會只看短期熱點，對代表中國長期穩定持續發展的公司有信心；又指險資投資有債券、股權等不同方式，滿足短、中、長期投資機會，對現時權益資產在總資產比例和結構適合。他補充，平保除買高息股外，亦會投資高增長股，短期資產價值或會有一定波動，但有信心可長遠匹配負債和保險產品。

付欣表示，現時或新簽保單均沒有利差損，過去保單積累不少收益非常高的長久期債券和高股息高分紅的資產，為收益的「壓艙石」；新簽保單方面，去年在資產增加配置高息股票和交易債，監管亦持續推動行業優化保單成本，緩釋負債成本壓力，她對平保業績前景具信心，並認為平保股價仍被低估。平保昨收報49.3元，跌5.01%，成交70.31億元。

拓醫療養老市場 郭曉濤又謂，壽險進入黃金發展期，受惠壽險業務改革成效顯著、資產端投資回報理想，以及人口結構紅利，壽險已不再是可有可無的產品，故對相關業務發展充滿信心，預計在人口結構變化下，壽險將成為中國進入長壽時代客戶的剛性需求，並以壽險為基礎持續奠定醫療養老服務。