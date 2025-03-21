恒指回吐逾五百 科指挫3.3%三周最甘

支撐港股報復式反彈的多隻科技股回調，拖累恒生指數昨日挫551點或2.23%，以接近全日低位收市，跟科技指數雙雙創下3個星期最大單日跌幅。

跌市下成交按日升約8.5%至約2,949億元，港股通錄淨賣出4.07億元，但騰訊罕有地遭「北水」掟貨33.3億元，小米亦見淨賣出8.07億元。

安踏指引「安踏」牌今年銷售有「高個位數」增長、「FILA」有「中個位數」增長，其他則增30%以上，同時設下目標將海外收入佔比在未來5年由1%提升至15%。中金相信安踏今年業績可繼續跑贏同業。