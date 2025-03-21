恒指回吐逾五百 科指挫3.3%三周最甘
支撐港股報復式反彈的多隻科技股回調，拖累恒生指數昨日挫551點或2.23%，以接近全日低位收市，跟科技指數雙雙創下3個星期最大單日跌幅。
安踏跌4.8% 券商仍看好
跌市下成交按日升約8.5%至約2,949億元，港股通錄淨賣出4.07億元，但騰訊罕有地遭「北水」掟貨33.3億元，小米亦見淨賣出8.07億元。
周三放榜的藍籌普遍受壓，不僅是騰訊，安踏體育(02020)亦挫4.85%，收報93.15元。安踏獲數家券商護航，中信里昂、瑞銀及中金將目標價分別調高到介乎114元、115.7元及120.92元，野村更上調至131.3元。
安踏指引「安踏」牌今年銷售有「高個位數」增長、「FILA」有「中個位數」增長，其他則增30%以上，同時設下目標將海外收入佔比在未來5年由1%提升至15%。中金相信安踏今年業績可繼續跑贏同業。
滙控售德財管業務傳快成事
大藍籌普遍「發軟蹄」之際，滙豐控股(00005)卻逆市微升0.05%，收報89.8元。消息指，滙控就出售德國基金管理業務Inka，跟潛在買家、法國私募基金BlackFin Capital Partners的洽商已進入更深層次，可能最快未來幾周成事。滙控同時與法國巴黎銀行磋商，讓其接手德國的託管業務。另英倫銀行昨維持利率於4.5厘不變，符預期。
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