受惠AI投資回報 騰訊最牛睇$790
騰訊控股(00700)公布業績後獲多家券商上調目標價。其中，摩根士丹利預期，騰訊可受惠人工智能（AI）投資帶來的回報，加上可持續廣告收入增長、企業客戶需求及消費者市場客戶端應用變現，並致力資本回報和利潤率提升等，故視之為首選股份，基本目標價由555元上調13.5%至630元，最牛睇790元，最熊睇430元，重申「買入」評級。
高盛指騰訊上季業績表現穩健，通過增加對AI的投入，管理層正在謀求長期增長，AI相關資本開支期內大增，故上調其2025年及2026年收入和每股盈利預測2至3%，目標價從534元上調至590元，評級「買入」。滙豐環球研究亦將騰訊目標價由610元上調至630元，維持「買入」評級。
另方面，京東集團(09618)宣布，截至3月20日，京東外賣已與超過一萬名全職騎手簽署正式勞動合同，正逐步落實五險一金的繳納工作，強調外賣全職騎手繳納五險一金的所有成本，以確保騎手現金收入不會因繳納五險一金而減少，政策適用於現有和新加入的騎手。
拼多多上季核心多賺17%
專注低價市場的內地電商巨頭拼多多宣布，截至去年底止一季收入為1,106.1億元（人民幣‧下同），按年增長24.44%；列帳純利按年升17.89%至274.46億元；經調整純利則為298.5億元，按年升17.17%。從收入分布來看，兩大主要收入來源不相伯仲，線上營銷服務及其他收入為570.11億元，交易服務收入則為535.99億元。
一手帶起「百億補貼」營銷噱頭，以賣便宜貨起家的拼多多，如今亦開始強調「高質量發展戰略」。聯席首席執行官趙佳臻表示，今年初平台成立「商家權益保護委員會」，持續優化商家經營環境進一步完善平台及產業的生態建設。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：