受惠AI投資回報 騰訊最牛睇$790

高盛指騰訊上季業績表現穩健，通過增加對AI的投入，管理層正在謀求長期增長，AI相關資本開支期內大增，故上調其2025年及2026年收入和每股盈利預測2至3%，目標價從534元上調至590元，評級「買入」。滙豐環球研究亦將騰訊目標價由610元上調至630元，維持「買入」評級。