港新做按息年底望降至3.25厘

美息及港息未變，昨日港元拆息（HIBOR）則上升，與樓按相關的一個月HIBOR升至3.81厘，連升3日。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預期，今年上半年一個月HIBOR將繼續徘徊3厘半至4厘水平區間。

他指出，若然美國年中打後再度減息，本港銀行亦會根據自身商業策略調整息率，不排除跟隨下調最優惠利率，有機會年底前降至加息周期前的水平，即實際新做按揭息率或將由現時一般於3.5厘水平，降至3.25厘水平，挑戰2023年以來的低位。

刺激一二手樓交投 中原按揭董事總經理王美鳳表示，去年銀行已加快減P，預期今年減幅尚餘0.25厘，今年美國下半年將繼續減息，P息將進一步下調0.25厘後完成減P周期，屆時港按息將減至3.25厘；完成減息周期後，本港按息回落與否將視乎拆息回落幅度。

香港置業研究部董事王品弟預期，美國今年將再減息，料本港銀行會跟隨，為樓市帶來支持，連同利好樓市政策配合下，料今年一手成交量達1.8萬宗，連升3年；二手成交量料進一步升至約4.2萬宗。

美聯物業住宅部行政總裁布少明預期，香港年內息率有機會跟減，屆時「供平過租」的幅度及屋苑數量亦將愈來愈多，吸引買家入市。