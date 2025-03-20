股市估市：企業增回購開支助力美股

雖然關稅或影響企業盈利，但標普500指數處於5,500點時，捕捉美股升至年終目標6,500點的風險與回報平衡，仍較吸引。上周提及市場對美股的盈利預測趨穩，或有利降低美股業績達標的難度，本周繼續詳述支持美股的企業股票回購及資本開支趨勢。

去年標指的總股票回購規模近9,000億美元，按年升10%，2023年則按年跌15%。分析預期，今年美股股票回購規模不難達到9,000億美元，若美股繼續承壓，今年的股票回購規模可能升至一萬億美元。

股票回購推動去股權化 美國企業股價走低，至少某程度反映市場擔憂經濟或宏觀不確定性，但股價承壓增加股票回購規模，同時可能有助市場理解受政策和宏觀預期影響的股價底部。市場重視總股票回購規模，但美企亦偏好以股權獎勵作為高管薪酬的一部分，而股權獎勵對整體流動股份有稀釋作用，因此投資者需留意扣除股權薪酬後的淨股票回購增速，可幸的是，美國去年淨股票回購仍按年升14%，比10%的總股票回購增速高。

淨回購增多反映標指「去股權化」（流動股份減少）趨勢持續。去年標指成分股的流通股加權平均變化百分比為減少1%，而去股權化趨勢似乎在不同行業廣泛出現，近50%的標指成分股流通股份數量按年減少1%或更多，只有10%的標指成分股流通股份數量按年增加1%或以上。

流通股份減少推高每股盈利，亦是過去市場經常質疑美股盈利強勢的主因，因每股盈利上升只是流通股份減少的後果。不過，若美企業績不振，則何來巨額自由現金流作回購？自由現金流持續上升自然利好股票回購活動，標指持續「去股權化」，也與市場對美股較長期的偏好供需環境一致。

資本開支亦可成為增長的領先指標，因可反映廣泛行業的收入前景，而目前強韌的企業資本開支增速有助支持美股後市。市場目前預期標指資本開支在去年按年升14%後，今年續可按年升14%。雖然美國政府持續的政策不確定性或減慢短至中期的資本開支計劃，但資本開支增長續升有利市場對基本因素的較長期信心。

維持標指年底目標6500 目前與企業高管前景相關的軟性調查數據，亦支持資本開支穩步上升的觀點，往績顯示，該調查的增加與削減資本開支受訪高管比例，差距與9個月後的標指資本開支增長非常一致，最新一份高管經濟展望調查顯示，計劃在未來6個月內增加資本開支的受訪高管，比例正在增加，而較少受訪高管計劃在短期內削減資本開支，兩者差距已升至約38%，為2021年中以來最高，與資本開支增速續升的預測一致。

美股盈利增長愈趨廣泛，各行業間盈利增速趨同有利美股內部回報繼續廣泛好轉。最近投資市場的發展，無改標指在今年底上試6,500點的預測，標指股票回購及資本開支趨勢亦支持對美股持續看好的結構性觀點。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪