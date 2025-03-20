名家筆陣：AI新時代 人機可共存

人工智能（AI）是近年發展得最快及最具影響力的技術之一。無論在科研、醫療、金融、製造業等領域，AI都展示出強大的應用潛力與影響力。然而，AI是否能夠超越人類智慧甚至取代人類工作，就已引起廣泛討論。

首先，需了解AI的現狀與發展。AI是通過機器學習、深度學習與大數據分析等技術，從數據中學習與識別模式，從而完成特定任務。例如，自動駕駛技術可讓汽車自主駕駛，語音助手可以理解並回應人類語言，醫療AI可輔助醫生進行診斷及治療。

AI在某些領域確實已超越人類的能力，例如AI可在短時間內分析大量數據，發現人類難以察覺的模式；AI能在圍棋等複雜遊戲中擊敗世界頂級選手；AI可自動生成藝術作品、音樂與寫作文稿。然而，AI仍然有其局限性，人類的創造力、情感智慧、道德判斷及自我意識等，都是AI無法模仿。

創作教育等工作無法取代 AI可以在某些領域取代人類的部分工作，特別是重複性高、規律性強的工作，例如在製造業，自動化機械與機械臂，可執行重複性的裝配任務，大幅提升生產效率。對於客戶服務而言，AI聊天機械人可處理基本的客戶查詢與支援，解決常見問題。至於數據分析上，AI可快速分析大量數據，識別模式並提供決策建議。在運輸業中，自動駕駛技術可減少交通事故，提高道路安全。

然而，亦有工作是AI無法完全取代，例如創意工作，包括藝術創作、設計、寫作等需要創造力及靈感的工作，AI就難以取代人類的創意火花。另一個例子是心理諮詢、教育、護理等需要情感智慧及人際交往的工作，AI難以提供同等的情感支持。至於高層管理決策，需要綜合判斷及戰略思維，AI亦難以全面取代人類的決策能力。

雖然AI技術不斷進步，但目前AI系統仍需人類的監督與管理。首先，是AI所做的決策，可能涉及道德與倫理問題，例如自動駕駛汽車在緊急情況下所作出的選擇，這些問題需要人類的判斷與干預。其次，是AI系統可能會遇到意想不到的情況，不少問題都需要人類的介入並進行調整。再者，也有安全性的問題，自主AI系統如果缺乏適當的監管，可能會帶來安全風險。例如AI系統可能會出現誤判、系統故障或者被惡意利用。最後是透明度與負責任問題，人類需要確保AI系統的運作透明與負責任，了解其決策過程及數據來源等。

合作互補發揮更大潛力 AI與人類的關係，應該是合作與互補，而非競爭。例如AI可以在工作中，擔當助手角色，幫助人類處理重複性與繁瑣的任務，人類就可集中精力處理創意與戰略性決策。AI亦可作為教育工具，提供個性化的學習體驗，幫助學生根據其學習風格與進度進行學習。醫療保健方面，AI可協助醫生進行診斷與治療，分析醫療數據及預測疾病走勢，從而提升醫療質量。至於在日常生活中，AI可應用在智能家居、語音助手及交通管理等方面，改善人類生活質素。

在整個過程中，人類應保持對AI的控制及監督，確保其應用符合道德及法律規範，做到既能利用AI的優勢，同時保持人類智慧與價值觀的主導地位。未來，隨着AI技術不斷發展，期待見到更多AI與人類合作的成功案例，讓科技真正造福於人類社會。

香港電腦學會企業架構專家小組執行委員會成員 賴志偉