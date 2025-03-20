細價銀主物業連環拍出 元朗住宅6載跌價逾半

銀主出貨積極，昨日一場物業拍賣會連沽兩項銀主細價住宅。其中，元朗聯發洋樓實用面積逾300方呎單位，僅以225.3萬元拍出，不足6年大幅貶值超過一半。

上址經由黃開基拍賣行推出，為項目低層D室，實用面積約311方呎，以168萬元推出拍賣，最終大幅搶高57.3萬元拍出，較開價高出約34.1%，呎價約7,244元。據悉，單位2019年6月購入價約462萬元，至今跌價約236.7萬元，跌幅約51.2%。

同場亦售出馬鞍山居屋錦泰苑銀主盤，項目K座中層2室，實用面積約526方呎，未補價第二市場開價308萬元，競價後以350萬元成交，呎價約6,654元。根據香港房屋委員會數據，是次成交呎價為項目2022年11月後的逾兩年低位。

長沙灣商廈搶高兩成 此外，忠誠拍賣昨日拍出一個商廈單位，長沙灣恒邦商業大廈低層1號單位，建築面積約750方呎，開價305萬元，吸引3組買家出價，最後以370萬元售出，較開價高約21.3%，呎價約4,933元。