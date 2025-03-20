新盤消息：上然單日沽107伙 朗天峰特色戶雙破頂
新界上車盤輪流開賣，萬科香港旗下大埔上然第1期，昨日次輪銷售繼續受到買家追捧，以價單形式發售118伙，即日售出107伙。連同首輪計，5日之內共售出330伙，佔該期數403伙約82%。
項目銷售流程由昨日下午約2時開始，設有大手安排，A組買家可購2至8伙指定單位，市傳該組別時段共售出約22伙。緊接下午約5時半開始的B組一般買家時段，場面更熱鬧，準買家排隊登記的人龍，一度伸延至售樓處外。
截至晚上約9時，大部分單位已獲揀選，尚餘單位以三房及四房戶型為主。
資料顯示，該盤昨日發售的單位涵蓋一房至四房間隔，實用面積266至873方呎，折實價介乎337萬至1,140.8萬元，呎價約10,886元起。
Coasto豪客連掃3單位
市區新盤成為大手客掃貨目標。宏安地產(01243)已屆現樓的鴨脷洲Coasto，昨日獲同一組買家斥資逾2,020萬元連購3伙兩房單位，成交價由666.4萬至683.8萬元，呎價約18,431至18,611元。該公司執行董事程德韻表示，買家購入單位作投資用途。項目一個月內沽出70伙，佔總供應約75%。
昨日市場連錄高價承接。嘉里建設(00683)旗下元朗朗天峰，通過招標以雙破頂價售出頂層特色戶，為第2座27樓C室，實用面積為496方呎，屬兩房梗廚間隔，外連175方呎平台及444方呎天台，連同一個車位成交價850.64萬元，呎價為17,150元，售價及呎價同創項目新高。
長實集團(01113)的沙田名日‧九肚山，昨日以2,102.8萬元售出四房海景單位，為第1座10樓A室，實用面積1,213方呎，呎價約17,336元。
專才1842萬購文曜三房
此外，建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，最新售出三房單位。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述為9樓C室，實用面積904方呎，屬三房雙套連儲物室間隔，成交價1,842.74萬元，呎價約20,384元，買家獲贈價值約250萬元的指定車位。據悉，買家為專才家庭客。
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