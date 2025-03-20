新盤消息：上然單日沽107伙 朗天峰特色戶雙破頂

新界上車盤輪流開賣，萬科香港旗下大埔上然第1期，昨日次輪銷售繼續受到買家追捧，以價單形式發售118伙，即日售出107伙。連同首輪計，5日之內共售出330伙，佔該期數403伙約82%。

項目銷售流程由昨日下午約2時開始，設有大手安排，A組買家可購2至8伙指定單位，市傳該組別時段共售出約22伙。緊接下午約5時半開始的B組一般買家時段，場面更熱鬧，準買家排隊登記的人龍，一度伸延至售樓處外。

截至晚上約9時，大部分單位已獲揀選，尚餘單位以三房及四房戶型為主。

資料顯示，該盤昨日發售的單位涵蓋一房至四房間隔，實用面積266至873方呎，折實價介乎337萬至1,140.8萬元，呎價約10,886元起。

此外，建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，最新售出三房單位。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述為9樓C室，實用面積904方呎，屬三房雙套連儲物室間隔，成交價1,842.74萬元，呎價約20,384元，買家獲贈價值約250萬元的指定車位。據悉，買家為專才家庭客。