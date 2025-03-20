港島屋苑低價湧現

健威海景戶輸15% 康怡傳蝕逾370萬 港島二手住宅失勢，近期成交價持續回落，區內大型屋苑連錄蝕讓個案。其中，北角健威花園兩房海景單位，減價至560萬元售出，原業主持貨約8年，單位帳面貶值約15.5%。藍籌屋苑鰂魚涌康怡花園更有三房單位，市傳成交價再低於「8球」，單位短短約3年間，樓價帳面蒸發逾370萬元。

中原林龍南表示，健威花園3月成交暢旺，暫錄約4宗買賣，包括上述B座中層8室，實用面積約446方呎，叫價580萬元，減價20萬元，獲用家承接，呎價約12,556元。原業主則於2017年3月以663萬元買入，帳面需蝕103萬元。

他指，同日亦錄同座中層5室成交，實用面積相同，都享有海景，售價525萬元，呎價約11,771元，單位於2014年8月以498萬元購入，至今帳面僅升值約5.4%，最新做價貼近約11年前水平。

和富中心呎價不足萬二 同區和富中心樓價都時光倒流。世紀21日昇蔡嘉駿稱，該盤14座中層D室，實用面積約733方呎，三房間隔，劈價80萬元，以850萬元售出，呎價約11,596元。原業主早於2013年9月以約808萬元購入，持貨約11年半，帳面僅升值約5.2%。

康怡花園3月暫錄約8宗買賣。市場消息透露，屋苑B座高層單位，實用面積約668方呎，市傳成交價約795萬元，呎價約11,901元，單位於2022年購入，其後曾作內部轉讓，轉手帳面跌價約31.9%。

西營盤高樂花園近日連錄兩宗成交。消息稱，屋苑2座中低層單位，實用面積約334方呎，原則兩房設計，市傳以433萬元獲承接，呎價約12,964元。資料顯示，上址對上一層同室單位，2015年初成交價都達518萬元，是次售價較約10年前再低約16.4%。

萬景峯低層虧損百萬 事實上，中價住宅未有受惠於降低物業印花稅新措施，部分業主為求出貨加大蝕幅。中原伍潔玲表示，荃灣萬景峯1座低層E室，實用面積約507方呎，兩房間隔，原業主於2019年買入後一直自住，近日不看好樓市賣樓套現，本月初叫價858萬元，減至828萬元沽出，呎價約16,331元，做價屬屋苑一年來次低，期間帳面蝕100萬元離場。

該行關偉豪表示，將軍澳天晉6座中高層E室兩房單位，實用面積約538方呎，以878萬元成交，呎價約16,320元，原業主於2018年7月以1,043萬元購入，近7年帳面虧損165萬元。

港島二手屋苑低價成交