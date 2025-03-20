●渣打香港財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，去年高端客戶的資產管理規模（AUM）錄得強勁的雙位數字增幅。另外，公司第5間、位於尖沙咀北京道1號的財富管理中心正式開幕，年內將於中環設立第6間財管中心。