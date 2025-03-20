簡訊一覽
●利福中國(02136)預期去年將錄得虧損不多於2,300萬元（人民幣‧下同），較2023年度錄溢利約8,770萬元轉盈為虧。
●中通快遞(02057)去年賺88.16億元人民幣，按年升0.8%；每股派息0.35美元。
●耐世特(01316)去年賺6,171.9萬美元，按年升68%；派末期息每股0.0087美元。
●中國澱粉(03838)去年賺4.82億元人民幣，按年升3.46倍；派末期息每股0.98港仙。
●承達集團(01568)去年賺3.2億元，按年跌2.86%；派末期息每股6仙及特別股息每股14仙。
●五礦地產(00230)預期去年將蝕35億元，較2023年度蝕10.16億元顯著擴大。
●遠洋集團(03377)全資附屬北京遠洋控股申請旗下3筆公司債券自昨起在滬市停牌，以做好相關債券後續償付安排。
●渣打香港財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，去年高端客戶的資產管理規模（AUM）錄得強勁的雙位數字增幅。另外，公司第5間、位於尖沙咀北京道1號的財富管理中心正式開幕，年內將於中環設立第6間財管中心。
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