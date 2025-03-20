老虎國際收入利潤破頂

美國上市的券商老虎國際公布，截至去年底止第四季營收1.24億美元，按年增長77.3%；全年營收3.92億美元，按年增長43.7%，均創歷史新高。第四季經調整（non-GAAP）淨利潤為3,050萬美元，按季增長51.7%，按年增長27.7倍；全年non-GAAP淨利潤達到7,050萬美元，按年增長65%，亦創歷史新高。

去年公司新增入金客戶18.7萬，截至去年底之入金客戶總數達到109.2萬，按年增長20.7%。去年第四季市場交易度活躍，公司總交易額按年增長142.2%至1,980億美元；季內來自個人和機構客戶的淨入金達11億美元，推動客戶總資產按年增長36.4%至417億美元。

港市場2024年開戶多48% 香港市場方面，去年總開戶人數增長48%。第四季香港客戶總資產按季增長50%，按年翻6倍左右。上季港股交易活躍度明顯增長，交易筆數和交易金額分別按季增長62%和90%；美股期權交易金額按季增長80%。

踏入今年，在港股市場持續回暖帶動下，截至2月底，其香港客戶總資產較去年底已實現雙位數增長。香港用戶在虛擬資產交易方面依然表現活躍，季內加密貨幣交易筆數按季翻倍，交易金額按季增長4倍。