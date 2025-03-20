金軟去年純利15億飆2.2倍
網遊新增用戶創新高
金山軟件上季總收入錄27.92億元，比2023年同期升20.87%，但按季轉跌4.19%。其中，辦公軟件及服務業務按年及按季各升16.76%及24.39%，為15.01億元；其餘約12.91億元收入來自網絡遊戲及其他業務。隨着去年推出的《劍網3無界》進一步提高了玩家的活躍度，及二次元遊戲《塵白禁區》的收益貢獻受內容持續更新而帶動，刺激網絡遊戲相關業務上季收益按年增26.04%，惟由於某些遊戲商業化內容發布減少，導致按季下滑24.39%。上季整體經營溢利為11.06億元，按季亦挫3.25%。
不過，去年累計金山軟件的經營溢利勁升63.75%至36.46億元，每股盈利為1.16元，按年更大增2.22倍。辦公軟件及服務業務、網絡遊戲及其他分部收入按年也各升12.39%及30.66%，兩大業務的分部業績更大增27.73%及1.01倍。網絡遊戲業務實現出色增長，新增用戶數更創新高，今年將推出若干款新遊戲，同時繼續完善旗艦遊戲《劍網3》。
金山雲上季首次轉賺
同系的金山雲(03896)上季收入22.32億元，按年升29.59%，按季亦增18.37%；股東應佔淨虧損1.96億元，按年及按季分別收窄30.68%及81.36%，更首次錄得非公認會計準則的經調整經營利潤，去年第四季轉賺2,436.7萬元。全年累計收入按年增一成，淨虧損亦大幅收窄近一成至約19.66億元。
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