金軟去年純利15億飆2.2倍

網遊新增用戶創新高

金山軟件上季總收入錄27.92億元，比2023年同期升20.87%，但按季轉跌4.19%。其中，辦公軟件及服務業務按年及按季各升16.76%及24.39%，為15.01億元；其餘約12.91億元收入來自網絡遊戲及其他業務。隨着去年推出的《劍網3無界》進一步提高了玩家的活躍度，及二次元遊戲《塵白禁區》的收益貢獻受內容持續更新而帶動，刺激網絡遊戲相關業務上季收益按年增26.04%，惟由於某些遊戲商業化內容發布減少，導致按季下滑24.39%。上季整體經營溢利為11.06億元，按季亦挫3.25%。