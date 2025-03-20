日央行凍息符預期 憂美關稅礙經濟

日本央行昨日亦一如預期維持利率不變，政策利率繼續設在0.5厘。日央行的聲明指出，當地經濟已適度復甦，通脹預期上升，但不確定性仍很高，風險包括各國貿易政策對全球經濟的影響，並指要更關注匯率變化對物價的影響。

行長植田和男在會議後的記者會表示，美國關稅政策帶來的高度不確定性，將是未來政策考量的重要因素，強調他們將審慎觀察美國貿易政策的演變，及對美國與全球經濟的影響，進而評估對日本經濟與物價的衝擊。圓匯昨日變動不大，兌每美元於149水平上落，折合每百日圓兌港元曾見5.2算。

出口增速加快 連揚5個月 日圓持續疲弱，疊加美國關稅來襲令日本企業提早出口，當地上月出口增速有所加快，按年增加11.4%，屬連續第5個月上揚，不過低於市場預期的升12.1%，期內進口則轉跌0.7%，市場原先預期為升0.1%，貿易順差有5,845億日圓，市場預期為7,228億日圓。

產品方面，上月半導體等製造設備、電子零件和汽車的出口金額分別上升27.8%、10.9%和13.4%。按地區劃分，2月份對美國出口增長10.5%，其中出口至美國的汽車金額大增13.9%，涉5,522億日圓，對美順差金額按年大增29.3%至9,188億日圓，創歷年同月歷史新高。在春節效應之下，上月日本對中國的出口也升14.1%，反之對歐洲的出口下跌7.7%。

1月核心機械訂單升4.4% 此外，內閣府公布，被視為衡量未來6至9個月資本支出重要指標的核心機械訂單數據。1月核心機械訂單按年升4.4%，差過市場預期的升6.6%。經季調後，1月工業生產按月跌1.1%，符預期。

另日本航空（Japan Airlines）最新發表中期管理報告，維持截至今年3月底止年度盈利指引有1,000億日圓，營業額預測則調低90億日圓至1.84萬億日圓，經營溢利預測維持1,700億日圓不變，每股股息指引維持80日圓。該企又計劃增購17架波音737-8型號飛機，並料2026至2035財政年度，將有90架新飛機投入服務。