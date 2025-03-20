英偉達攻量子計算

新一代晶片明年登場 強調算力需求續漲 正當DeepSeek的「刀仔鋸大樹」顛覆全球對人工智能（AI）板塊乃至中資科技股的投資邏輯，中美科技戰美方領軍企業——英偉達（Nvidia）舉行備受矚目的GTC年會來個「大晒冷」，不但交代何時推出Blackwell之後的架構，亦炫耀自動駕駛安全系統、如何運用其生態系統開發機械人和6G等，更宣布成立量子計算研發中心，幾乎當前最受資金關注、兼屬中美科技競賽的熱門技術都有「宣示主權」。

近期英偉達慘遭一眾中資科技股搶盡風頭，壓力反變動力。黃仁勳透露，4大超大型數據中心客戶——亞馬遜、微軟、Google及甲骨文，去年採購Hopper架構GPU（顯示卡）共130萬個，現時最新的Blackwell架構今年迄今接單360萬個，料2028年建造數據中心的資本開支將超過一萬億美元。

他說，「幾乎全世界都想錯了AI應用所需的算力，現在有了AI智能體（Agentic AI），它會輕鬆超過去年預測規模的100倍以上。」幾乎同一時間，特朗普上任後數日宣布的「星門計劃」首個數據中心傳出會在明年中竣工，可容納40萬塊英偉達GPU，配備相當於本港近10%的發電產能，或成全球最大的AI數據中心之一。參與者之一甲骨文另外宣布，擬於5年內在英國投資50億美元發展雲端基礎設施。

夥聯想推AI超級電腦 黃仁勳續稱，Blackwell下一代「Vera Rubin」擬明年下半年推出，再下一代「Feynman」應在2028年面世。Blackwell和Rubin的性能分別比Hopper，即對華違禁品H100、H800中的「H」，強68倍和900倍，成本降低87%及99.97%，連同上述的「算力需求高百倍」，均間接回擊「AI發展不需那麼多英偉達晶片」的論述。

英偉達同時發布名為「Dynamo」的推論程式，協調數據中心無數GPU如何處理來自四面八方的工作指示，副總裁巴克表示，DeepSeek-R1在它和目前最新的「GB200」晶片上幹活可以快30倍。

台積電：無研接手Intel廠 事實上，英偉達的野心遠超AI晶片，而是用自己的生態系統加速尖端科技的收成，如剛成立的量子計算研發中心。黃仁勳稱，公司有CUDA-Q軟件助力人員開發量子計算的演算法和應用，「量子計算會融合AI超級電腦去處理世上最複雜的問題，如發現藥物和物料開發……中心的任務是令大量、有用量子電腦的開發取得突破。」

另一邊廂，獨家為英偉達生產GPU的台積電，其董事劉鏡清斬釘截鐵否認董事會討論過接手英特爾（Intel）的晶片廠，「柴油和汽油很難混在一起燒」。他又稱，為美國蓋的廠房，製程不會較台灣先進，差距會接近3年。

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