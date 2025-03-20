平保上年利潤飆近48%

新業務價值升28% 去年平保的營運利潤為1,218.62億元，增9.07%。按業務劃分，全年壽險及健康險業務的營運利潤為960.22億元，下跌3.76%，但歸屬於母公司股東的相關淨利潤增28.13%至930.25億元。

在公司的壽險改革及市場需求回升向好下，若基於2023年末假設和模型計算，2024年新業務價值達成400.24億元，可比口徑下增長28.8%。

財產保險業務去年歸屬於母公司股東的淨利潤為149.52億元，大升67.66%。不但收入穩健增長，財產保險服務收入共錄3,281.46億元，增4.68%，而且整體綜合成本率98.3%，按年優化2.3個百分點。從險種經營數據可見，車險及責任保險的原保險保費收入均升逾4%，健康、農業及意外傷害保險也各增38.32%、32.37%及20.21%。

不過，平保旗下銀行業務歸屬於母公司股東的淨利潤按年略跌4.19%，資產管理業務的相關淨利潤仍錄負值，但按年收窄逾四成。

去年底，ZA Bank零售用戶規模逾80萬人，逾半數用戶設定它為「轉數快（FPS）」 預設收款銀行，全年存款餘額增長65.9%至約193.99億港元，貸款總餘額亦升7.9%至約57.82億港元。受惠加息周期和貸款產品增加，ZA Bank去年淨息差進一步擴至2.41厘。