平保上年利潤飆近48%
中國平安(02318)去年營業收入升10.61%至1.14萬億元（人民幣‧下同），純利增長47.79%至1,266.07億元，擬派末期股息每股1.62元，全年股息派2.55元，按年亦多5%。平保股價周三績前收升1.96%，報51.9港元，為去年10月初以來收市高位。
新業務價值升28%
去年平保的營運利潤為1,218.62億元，增9.07%。按業務劃分，全年壽險及健康險業務的營運利潤為960.22億元，下跌3.76%，但歸屬於母公司股東的相關淨利潤增28.13%至930.25億元。
在公司的壽險改革及市場需求回升向好下，若基於2023年末假設和模型計算，2024年新業務價值達成400.24億元，可比口徑下增長28.8%。
財產保險業務去年歸屬於母公司股東的淨利潤為149.52億元，大升67.66%。不但收入穩健增長，財產保險服務收入共錄3,281.46億元，增4.68%，而且整體綜合成本率98.3%，按年優化2.3個百分點。從險種經營數據可見，車險及責任保險的原保險保費收入均升逾4%，健康、農業及意外傷害保險也各增38.32%、32.37%及20.21%。
不過，平保旗下銀行業務歸屬於母公司股東的淨利潤按年略跌4.19%，資產管理業務的相關淨利潤仍錄負值，但按年收窄逾四成。
眾安在綫純利實際倍增
互聯網保險科技公司眾安在綫(06060)去年純利跌85.2%至6.03億元，但撇除2023年出售收益後實多賺1.05倍。旗下香港數字銀行ZA Bank是盈利改善的重要因素，該行去年收入升52.64%至5.48億港元，淨虧損收窄41.85%至2.32億港元。
去年底，ZA Bank零售用戶規模逾80萬人，逾半數用戶設定它為「轉數快（FPS）」 預設收款銀行，全年存款餘額增長65.9%至約193.99億港元，貸款總餘額亦升7.9%至約57.82億港元。受惠加息周期和貸款產品增加，ZA Bank去年淨息差進一步擴至2.41厘。
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