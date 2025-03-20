嘉里建設年賺8億 將專注減債穩派息

物業組合估值842億

去年該企錄得合約銷售額126.05億元，按年跌10.41%，跌幅主要由於內地可銷售資源減少，但部分被香港的貢獻增加所抵銷。投資物業（不計入酒店業務）的合併租金收入按年下跌2%至53.55億元，若按當地貨幣計算則大致持平；酒店業務在2023年已從新冠疫情的影響中大幅復甦，並於去年恢復正常，合併收入按年減少4%至21.76億元，按當地貨幣計算按年下跌2%。