嘉里建設年賺8億 將專注減債穩派息
嘉里建設(00683)去年純利8.08億元，按年跌75.08%，主要是內地及香港房地產行業環境面臨的挑戰，公司對發展物業及投資物業的估值採取更為保守取態。
若撇除特殊項目影響，去年基礎溢利39.73億元，按年升25%，增幅主要由於發展物業收入提升；收入194.99億元，按年升49%；派末期息每股0.95元，按年持平，全年維持派息每股1.35元。
公司稱，將繼續保持審慎態度，未來會專注於減少負債及維持穩定股息。
物業組合估值842億
去年該企錄得合約銷售額126.05億元，按年跌10.41%，跌幅主要由於內地可銷售資源減少，但部分被香港的貢獻增加所抵銷。投資物業（不計入酒店業務）的合併租金收入按年下跌2%至53.55億元，若按當地貨幣計算則大致持平；酒店業務在2023年已從新冠疫情的影響中大幅復甦，並於去年恢復正常，合併收入按年減少4%至21.76億元，按當地貨幣計算按年下跌2%。
截至去年底，集團的投資物業組合估值為842.73億元，包括內地物業組合558.39億元及香港物業組合284.34億元。
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