安踏純利增逾五成 派末期息1.18元
中資體育用品龍頭股安踏體育(02020)去年公司股東應佔溢利按年升52.36%至155.96億元（人民幣‧下同）；末期息每股1.18港元，按年升2.6%；全年派息2.36港元，按年升19.79%。
期內，集團收入按年增加13.58%至708.26億元；經營溢利165.95億元，按年升7.99%。其中，安踏品牌收入增10.61%，經營溢利升4.51%；FILA品牌收入增6.06%，經營溢利跌2.57%；所有其他品牌收入增53.7%，經營溢利大升61.71%。去年電子商貿業務收入按年升21.8%，佔集團整體收入升至35.1%。
店舖數目方面，截至去年底止，安踏品牌門店按年淨增82間至7,135間；安踏兒童淨增6間至2,784間；FILA淨增85間至1,264間店；FILA KIDS淨增8間至590間店；FILA FUSION淨減5間至206間店。
冀年底主品牌店維持7000間
集團期望今年底安踏品牌門店約6,900至7,000間；安踏兒童2,600至2,700間；包括FILA KIDS和FILA FUSION的FILA共有2,100至2,200間；DESCENTE有260至270間；KOLON SPORT有190至200間。雖然宏觀經濟和消費市場的不確定性依然較高，但集團對中長期增長前景保持樂觀。
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