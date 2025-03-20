安踏純利增逾五成 派末期息1.18元

店舖數目方面，截至去年底止，安踏品牌門店按年淨增82間至7,135間；安踏兒童淨增6間至2,784間；FILA淨增85間至1,264間店；FILA KIDS淨增8間至590間店；FILA FUSION淨減5間至206間店。

冀年底主品牌店維持7000間

集團期望今年底安踏品牌門店約6,900至7,000間；安踏兒童2,600至2,700間；包括FILA KIDS和FILA FUSION的FILA共有2,100至2,200間；DESCENTE有260至270間；KOLON SPORT有190至200間。雖然宏觀經濟和消費市場的不確定性依然較高，但集團對中長期增長前景保持樂觀。