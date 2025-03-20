長建全年盈利81億 連續28載增派息

長建主席李澤鉅表示，去年環球局勢動盪未休，但公司來自營運業務之溢利貢獻按年錄10%強勁增長。然而，受財務項目影響，包括利息成本上漲及匯兌收益按年減少，才令列帳純利升幅較少。展望未來，在致力追求增長之同時，公司亦不忘審慎理財，在向外收購過程中不會抱有志在必得的心態。

英國基建業務溢利漲30% 去年長建融資成本按年升12.48%至8.65億元，匯兌溢利減少80.24%至1.13億元。在截至去年底持現金及存款總額81.05億元，按年減少三成八，負債淨額對總資本淨額比率大致持平於7.8%。

去年長建盈利貢獻最大來自英國基建業務，達39.81億元，按年大升30.52%，主要歸功於UK Power Networks、Northumbrian Water等皆錄得良好業績。此外，去年4月新收購的Phoenix Energy亦已即時提供溢利貢獻。澳洲基建業務盈利則跌3.82%至17.84億元，主因去年推出之新修訂資本弱化規則，導致稅務支出增加。另外，在混凝土業務錄得較高盈利貢獻之下，香港及內地業務盈利貢獻升12.82%至1.32億元。

電能賺61億 派息持平 至於與長建「拍住上」在全球各地投資的電能實業，去年盈利升1.93%至61.19億元，每股末期息和全年股息分別持平於2.04元和2.82元。截至去年底，公司持淨現金2.28億元，按年減少八成。