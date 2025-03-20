煤氣去年核心賺59億增5%

港整體售氣量回升0.1% 集團去年本港燃氣銷量回升0.1%。黃維義稱，本地公用業務保持穩健，惟香港去年天氣較熱，加上港人北上消費熱情不減，拖累去年住宅售氣量微跌1.4%，但訪港旅客增加，帶動酒店業用氣量增長6.6%。集團指引今年本港售氣量大致持平。

煤氣公司近年每兩年調整一次氣價，他指，受目前高息環境影響，加上地緣政治環境複雜，關稅問題為供應鏈帶來不確定性，「不敢說兩年後才加價，但主要仍看成本」；若成本短期內飆升，便有加價壓力。不過，他同時派「定心丸」，指目前尚未到加價的時間，會繼續審慎與政府有關部門溝通。

香港綠色能源布局方面，營運總裁——內香港業務鄭曉光稱，煤氣在港發展氫能具很大優勢，透過煤氣管每日的供氫量已達34噸，即可供600架雙層巴士在路上行走；目前已與一家公營巴士公司（城巴）合作發展氫能巴士，亦與旅遊巴士公司討論合作。

年內落實工地氫能發電 將軍澳的綠氫項目已於去年啟動，利用堆填區沼氣生產綠氫，今年則與本地發展商合作，年內落實在工地使用氫能發電。

集團營運總裁——內地公用業務紀偉毅稱，接駁費與內地房地產市場息息相關，現時內地樓市持續低迷，隨着當局出台提振措施，相信情況已觸底；惟數據有滯後性，料今年接駁戶數仍會下降，但未來可望止跌回升。

怡斯萊暫未有上市方案 另外，市場關注可持續航空燃料（SAF）業務會否被分拆上市，煤氣執行董事暨首席投資總裁陳英龍稱，雖然營運SAF業務的怡斯萊（EcoCeres）已符合各地的上市條件，亦可隨時啟動，惟目前仍未有落實的上市方案，會繼續留意市場變化，物色最有利股東及公司發展方向。

怡斯萊去年SAF產量達約18萬噸，全球市場份額達到兩成，在建的馬來西亞廠房將於今年第三季初步投產。

陳英龍補充，目前SAF的產量足夠，又指公司擴產速度及技術靈活，若觀察到香港對SAF的需求增加，會考慮在香港、內地或新加坡等地增產。

煤氣去年業績摘要