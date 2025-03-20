歐盟或收緊鋼鐵進口配額

美國關稅大棒亂揮下，擾亂各類大宗商品供求。歐洲消息指，歐盟將自下月起收緊鋼鐵進口配額，以防止美國徵收鋼鋁關稅後，廉價鋼鐵湧入歐洲市場，損害鋼鐵生產商利益。歐盟委員會執行副主席塞茹爾內說：「在這個沒有人遵守世界貿易組織（WTO）規則、人人只關心國家安全的時期，歐盟不能成為唯一一個讓產業分崩離析的大陸。」

據悉，歐盟自2019年7月以來，一直維持WTO所訂25%以上的鋼鐵進口配額，任何高於配額的進口鋼鐵都需要徵收25%的關稅。但本次歐盟將會在4月1日起削配額15個百分點。

歐洲對美國顯示出強硬態度，早前已計劃增加國防支出。歐洲央行副行長德金多斯亦認為，增加國防支出是首要任務，但也需要確保預算的穩定。另外他說，目前歐洲通脹走勢向好，央行沒有預定的利率路徑，未來將逐次會議作出決策。

道指早段曾升236點 美股方面，3大指數周三早段上揚，道指曾升236點至41,817點；標指曾升39點至5,654點；納指曾升158點至17,662點。

美國石油協會（API）統計顯示，上周原油庫存增加459.3萬桶，高於預期的117萬桶及前一周的424.7萬桶增幅，庫存上升反映需求較預期疲弱的徵兆。投行高盛預期，油價短線或小幅上升，但鑑於閒置產能增加和關稅問題升級，中期風險仍偏向下行。

美元弱勢，且美國經濟前景變得不穩定，市場對歐元看法有所改觀。瑞銀在最新報告上調歐元兌美元短期公允價值預測，從此前的約1.06上調至約1.08，主要反映兩年期美債名義孳息率和10年期實際孳息率因經濟數據疲弱而下跌；又指美國優勢減弱可能導致資金從美國大量流向歐洲和其他地區。

歐元兌美元昨日曾報1.091，較該短期公允值有溢價，高盛認為短期內歐元兌美元可能出現回調。