西門子大摩瑞銀傳裁員

在全球貿易戰，以及企業生產加速數碼化、機械化及智能化下，人力資源市場正產生重大變化，企業裁員不絕於耳，或為世界經濟添上不明朗因素。繼前日傳來德國福士汽車（Volkswagen，內地稱大眾汽車）旗下奧迪（Audi），將於2029年前裁減最多7,500個職位，消息指美國的摩根士丹利，以及歐洲的瑞銀和西門子（Siemens）都醞釀裁員。

智能化衝擊人力市場 大摩據報計劃本月稍後裁員約2,000人，為Ted Pick任行政總裁後首次瘦身行動。據報裁員範圍遍及全公司，但約1.5萬名財務顧問除外；大摩在近期市場波動前已制訂相關計劃，管理層希望在盡量減少人員流失的情況下控制成本。

大摩目前擁有約8萬名員工，裁員有些與業績掛鈎，有些與員工辦公地點變化相關。外媒報道，其中一小部分反映公司內部人工智能（AI）和自動化影響，或在未來數年令相關裁員比例上升。此前報道指，同業高盛也將進行年度裁員，考慮裁員3至5%，並計劃提前至年初進行。

另外，瑞銀據報擬關閉旗下服務資產管理公司和對沖基金的外判交易部門，該部門主要是客戶的員工不在時充當後備，或在繁忙時期提供額外協助，甚至可完全取代客戶的交易部門處理所有交易指令。不過，隨着全球轉向被動投資，令利潤率承壓，基金經理愈來愈多轉向外判交易部門。如今瑞銀給予客戶3個月時間尋找新的服務供應商，惟該行不會關閉執行中心（Execution Hub）。

科技企業亦未能幸免。西門子計劃2027財年底將裁減數碼業務部門約5,600名職員，其中2,600人在德國工作，佔比約46%；另電動車充電技術業務，今年會先裁約450人；前後兩者合計擬裁員逾6,000人。據報本輪將裁撤的員工大多來自工廠自動化業務，該部門正面臨需求疲弱。