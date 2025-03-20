美銀：中國股票恐重演2015冧市

美銀證券策略師響警，中國股市的向上勢頭可能很快就面臨重大及具意義的調整（Meaningful Correction），因當前走勢與2015年的盛衰周期相似。

科技領域現泡沫 外媒引述該行以Winnie Wu為首的策略師在周初發表的研究報告指出，今年以來DeepSeek推出，帶動內地市場掀起一波樂觀情緒，推動股市漲幅領先全球，加上內地當局對實現經濟增長的決心，促使全球基金重新評估曾被忽視的中國股票。

此外，投資者對美國信心減弱，促使投資者轉向中國股票。恒生中國企業指數和MSCI中國指數均已從1月中旬的低位飆升最少30%，類似2015年市場暴跌前的上升速度。2015年，恒生中國企業指數在5月達到高峰後，到隔年2月下跌近50%，至今仍未返回高位。

報告指出，目前周期與10年前的經濟再平衡周期和政策周期，存在不少基本相似的地方，然而以估值驅動的漲勢可能比較脆弱。報告引述團隊近期上海之行稱，內地的長倉投資者正變得緊張，因擔心就業、通縮及信貸需求缺乏改善，惟地緣政治緊張局勢的影響卻被忽視；又指一些投資者也看到一些科技領域出現泡沫。