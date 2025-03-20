產經

內地傳憂比亞迪墨國設廠

比亞迪擬在墨西哥建廠，據報中方對此頗有疑慮。 比亞迪擬在墨西哥建廠，據報中方對此頗有疑慮。
比亞迪擬在墨西哥建廠，據報中方對此頗有疑慮。
比亞迪股份(01211)正積極部署拓展海外市場，但英媒消息指，中國政府押後批准公司在墨西哥建廠的計劃，擔心公司的先進技術被墨西哥「睇全相」，更有被洩露去美國之虞。不過，消息未有阻礙資金繼續追捧比亞迪股份，該股昨日曾漲4.23%，見即市歷史新高418.4元，收市報417元，漲3.88%，也是歷史收市新高。
據報中方對這項投資頗有疑慮，除了技術被洩露，還因為墨西哥本屆政府對中國企業不友好，且本來就傾向這類項目在「一帶一路」國家進行。然而，比亞迪向內媒否認相關報道，以及所謂「考慮在歐洲建立第三家工廠」。
貝萊德增持比亞迪H股
中金上調比亞迪目標價至445元，但摩根士丹利最新上調後的目標價也只是307元，評級為「與大市同步」，憂慮賣車毛利率續降。全球最大基金公司貝萊德（BlackRock）上周五在場內掃入672.93萬股比亞迪H股，每股均價高達380.28元，於H股部分的持股量由6.47%升至7.02%，估計涉資25.59億元。
再看小鵬汽車(09868)績後捱沽，低收5.83%；同屬「造車新勢力」的理想汽車(02015)亦跌3.11%；蔚來(09866)及零跑汽車(09863)分別跌1.08%及0.79%。然而，已扭虧的零跑獲花旗上調目標價至74.2元，並擬借助大股東Stellantis今年在英國推兩款電動車，擴大在當地的經銷網絡。
另邊廂，被比亞迪搶盡風頭的特斯拉（Tesla）有好消息。加州公用事業委員會（CPUC）向Tesla批出「運輸承租許可」（TCP Permit），雖然並非立即可以搞無人駕駛的士（Robotaxi），公司亦未就開展全自動運輸服務遞交申請，但算是朝這個目標邁進一步。Tesla股價周三早段反彈最多3.91%。
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