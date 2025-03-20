內地傳憂比亞迪墨國設廠

據報中方對這項投資頗有疑慮，除了技術被洩露，還因為墨西哥本屆政府對中國企業不友好，且本來就傾向這類項目在「一帶一路」國家進行。然而，比亞迪向內媒否認相關報道，以及所謂「考慮在歐洲建立第三家工廠」。

貝萊德增持比亞迪H股 中金上調比亞迪目標價至445元，但摩根士丹利最新上調後的目標價也只是307元，評級為「與大市同步」，憂慮賣車毛利率續降。全球最大基金公司貝萊德（BlackRock）上周五在場內掃入672.93萬股比亞迪H股，每股均價高達380.28元，於H股部分的持股量由6.47%升至7.02%，估計涉資25.59億元。

另邊廂，被比亞迪搶盡風頭的特斯拉（Tesla）有好消息。加州公用事業委員會（CPUC）向Tesla批出「運輸承租許可」（TCP Permit），雖然並非立即可以搞無人駕駛的士（Robotaxi），公司亦未就開展全自動運輸服務遞交申請，但算是朝這個目標邁進一步。Tesla股價周三早段反彈最多3.91%。