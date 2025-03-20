小米擬擴建北京車廠

小米最新目標價

反遭摩通降評級 集團此前曾以8.42億元人民幣，在北京亦莊地區購入一塊面積53公頃的土地，以興建北京第二間工廠，並且定於今年中開始生產。消息稱，小米將購入相鄰的一塊面積約52公頃的地皮用於擴建。目前小米第一家工廠的設計年產能約15萬輛汽車，並已優化工作流程以提高產量，希望解決部分積壓的訂單。

投資銀行對小米業績後的看法有分歧。高盛認為，小米上季業績表現繼續超出預期，眾多好消息只是多年增長軌迹的開始；小米SU7 Ultra挑戰紐柏林賽道、15周年產品發布活動、4至5月的上海車展等，均為小米股價未來的催化劑。

然而，摩根大通卻認為，在近期股價強勁上升後，現時市場對小米已非常樂觀，未來難有驚喜。雖然基本因素仍然強勁，但股價已消化電動車持續強勁增長、手機及電器業務受惠於補貼政策等利好消息，將小米評級由「增持」下調至「中性」，但目標價由34元升至60元。小米股價昨再創新高，盤中一度高見59.45元，惟收市升幅縮至0.95%，報58.2元。