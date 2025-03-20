恒指連漲4日 北水掃貨117億

港股反覆靠穩，恒生指數昨日曾再創逾3年新高，最終收升30點，連升第4個交易日。南下「北水」轉為淨買入117.84億元，全日成交卻按日縮減4.92%，至2,719.47億元。不過，大行仍然看好港股前景，滙豐環球研究籲繼續增持香港市場。

恒指低開42點，一度挫138點，大市低位有支持，轉升最多133點，高見24,874點，收市報24,771點。國企指數跌14點或0.15%，報9,163點；科技指數跌64點或1.05%，報6,041點。

交銀國際指出，科網股調整，內需股接力，港股展現出一定韌性，繼續推薦「高彈性+高股息」配置策略，仍然看好港股人工智能（AI）及科網板塊，建議重點布局具備技術積累和商業化能力的龍頭企業；另關注半導體產業鏈，特別是在產業鏈加快本地化下，具備進口替代潛力的內地晶片設計企業機會明顯。

官員：私有化未見上升趨勢 關於港股退市情況，財經事務及庫務局官員表示，去年被除牌及私有化公司分別有32間及16間，相關公司的市值分別約177億元和1,226億元。過去5年，平均每年有21間公司私有化退市。私有化退市公司佔上市公司總數均不足1%，未見上升趨勢，同期新上市的公司數量則為平均每年118家，私有化退市對整體市場的影響並不顯著。