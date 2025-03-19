輪商精選：博日圓彈 留意10524
日本春季勞資薪酬談判（春鬥）的初步結果出爐，達成的加薪幅度高於市場預期。市場預料春鬥結果或增強日本央行對通脹趨勢的信心。
日本央行今日公布議息結果，市場普遍預料維持利率不變，惟強勁的薪酬增長或支持市場對未來加息預期，分析料日本央行或於4月底及7月底的議息會議上分別加息0.25厘。
除了貨幣政策之外，日本當地政治因素亦有機會影響日圓匯價。外媒報道，日媒上周末進行的全國電話調查顯示，石破茂內閣的支持率創下去年10月就任首相以來新低。市場關注將於今個夏天舉行的上議院選舉形勢，對整體日本經濟及相關政策的影響。
日圓本周從高位回落，每百日圓兌港元周二曾跌穿5.2算，與上周高位約5.3水平相比，累跌近2%。如投資者欲部署日央行議息，預期日圓反彈可留意日圓（每百）兌港元認購證10524，行使價5.5元，實際槓桿13倍，9月30日到期。如看淡日圓，可參考日圓（每百）兌港元認沽證10530，行使價4.8元，實際槓桿16.1倍，9月30日到期。
看好英鎊考慮10548
此外，英倫銀行於周四公布議息結果，市場料將維持利率不變，而利率期貨交易員認為英倫銀行5月減息機會超過七成。英鎊兌美元近日曾逼近1.3水平，技術上，英鎊本周支持位暫於1.2766水平，阻力位或於1.3048（去年11月高位），投資者或可參考相關技術水平。
如投資者看好英鎊潛力，可參考英鎊兌美元認購證10548，行使價1.3美元，實際槓桿22.1倍，8月29日到期。如預期英鎊繼續受壓，可留意英鎊兌美元認沽證10589，行使價1.22美元，實際槓桿22.3倍，9月30日到期。
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