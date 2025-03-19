專家樓評：白居二增配額助年輕人置業

日前房委會發布「白表居屋第二市場計劃2024」（簡稱白居二2024），就新增1,500個「青年計劃」配額，申請人除了要符合白居二一般申請資格外，還須在申請開始當天（2025年3月6日）未滿40歲。其他非公屋居民及未曾受房屋資助的市民則可分享另外4,500個配額，成功中籤者可在居屋第二市場購買未補地價的居屋單位。房委會公布的數據顯示，申請階段首日已收到約2,600份申請，其中約八成屬於「青年計劃」，反應熱烈，計劃於3月26日晚上7時截止。

居屋作為資助房屋，通常是以市價的一定折扣（六至七成不等）定價，確保大部分市民都有能力上車。在折讓安排下，房署跟業主共同擁有居屋單位業權，如果日後業主希望將單位售出，須向政府補回當初政府所提供的折讓差價，才可將單位鬆綁。

房委會按揭擔保長達50年 由於補地價所牽涉之金額不少，如業主無意補回差價，但又希望出售單位，一般會在綠表市場售予綠表或白居二買家。白居二的賣點在於中籤申請者可以跟綠表買家一樣，以未補地價的價錢（亦即低於市價）購入心儀單位，對於有強烈自住需求的市民來說乃一個上車的極佳機會。

除樓價外，居屋亦比一般私人住宅更易取得高成數按揭。經濟差時正在供樓的業主們會怕銀行基於各種原因Call loan（收回貸款），但居屋有房委會親自提供最長達50年的按揭貸款擔保。所謂按揭貸款擔保乃指由房委會向業主的按揭貸款銀行作出保證，萬一單位斷供時會代業主先向銀行償還貸款，然後才向業主追討相關款項。

有了房委會作堅強後盾，銀行不擔心大額的按揭貸款會變成壞帳，即使買家沒有購買按揭保險，也樂意批出更高成數按揭，最高達九成。但要留意，香港房屋協會並沒有類似安排，如買家乃購買由房協興建的居屋單位，則要參考為一般私樓的按揭成數做法。

就申請資格方面，申請者需符合特定條件，基本要求包括：一、已年滿18歲並在港居住滿7年，申請表上的家庭成員在港的居留不受附帶逗留條件限制；二、過去24個月至簽訂臨時買賣合約當日，與申請表人其他家庭成員不擁有或與他人共同擁有任何香港住宅物業；三、與所有家庭成員均無接受任何房屋資助。

申請青年計劃須符兩條件 另外，如欲申請新增的「青年計劃」，則須符合兩個額外條件，包括在2025年3月6日前為40歲以下，以及必須成為購買單位的業主或其中一名聯名業主，一般情況下，該青年申請者的名字不得從業主紀錄中除名。

入息要求方面，一人申請者之入息上限為扣除強積金供款後月入30,000元，總資產上限615,000元；二人或以上家庭申請者之入息上限則為扣除強積金供款後月入60,000元，總資產上限1,230,000元。申請者理論上在整個買樓過程須作出兩次收入及資產申報，第一次乃在房委會的資格審查階段。如有需要，房委會進一步審查申請者的入息和資產，入息包括每月薪金、花紅、雙糧等；資產包括現金、股票、基金、物業等。

第二次申報則為申請者中籤後向銀行申請按揭的階段，跟私樓買賣不同，因為申請者已受過房委會的審查，且受其擔保，銀行的審批過程會較便捷，一般申請者有3個月出糧戶口紀錄和沒有不良信貸評級便可以。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣