大額消息：中環商廈平30%再放售

多個港島區商廈全層相繼錄得買賣成交，呎價更見吸引，有業主趁勢再次放售中環大昌大廈全層樓面，意向價約5,240萬元。據了解，單位曾於2023年底放盤，當時市值約8,000萬元，最新售價低逾30%。

中原（工商舖）寫字樓部馮潔玲表示，上述單位出售及招租，建築面積約3,970方呎，以呎價約1.32萬元放售，涉資約5,240萬元，同時，該單位以呎租約38元招租，意向月租約15萬元，物業將以交吉形式出售。該大廈對上一宗買賣成交為17樓全層，於去年10月以約6,670萬元沽出。

另外，第一太平戴維斯代理出售觀塘敬業街41號四洲集團中心9樓及10樓全層，以現狀交吉出售，意向呎價約6,000元。以該兩層寫字樓總建築面積合共約32,978方呎計算，涉及金額約1.97億元。

物業每層建築面積約16,489方呎，該公司投資部董事總經理袁志光稱，若以該廈最新成交作為參考，31樓及21樓部分單位於2024年以約2.05億元成交，呎價約8,226元，相比之下是次出售物業意向呎價更相宜。

紀惠傳4億沽甲廈豪宅 消息指，紀惠集團連環沽出金鐘甲級商廈遠東金融中心39樓及舂磡角道68至70號豪宅，市傳合共成交價逾4億元。其中，該全層商廈成交價逾1.94億元，呎價約1.8萬元，較意向價低逾兩成。