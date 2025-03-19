二手交投：粉嶺中心三房賣488萬 貶值24%

二手樓價持續回落，樓價「4字頭」可買私樓三房單位。粉嶺中心同戶型物業，減價後連租約以488萬元成交，原業主持貨約5年，帳面貶值約24.9%。

中原麥偉成表示，上述粉嶺中心H座中層6室，實用面積約535方呎，叫價約520萬元，減價32萬元，獲長線投資者購入收租，呎價約9,121元，原業主於2020年以650萬元購入，帳面蝕162萬元。

天水圍嘉湖山莊3月錄約20宗買賣，已較2月全月多約5宗。利嘉閣黃肇雯指，樂湖居13座低層G室，實用面積約548方呎，原則三房間隔，2月放盤，減價20萬元，成交價410萬元，呎價約7,482元。

上車盤繼續要蝕賣吸客。中原胡耀祖稱，馬鞍山薈朗2座高層B5室，實用面積約223方呎，開放式間隔，議價後以299.5萬元易手，呎價約13,430元，約9年帳面虧蝕約21.5萬元。屋苑3月錄約5宗買賣。

該行黎宗文表示，沙田蔚景園2座中層A室兩房戶，實用面積約459方呎，以580萬元獲承接，呎價約12,636元，原業主於2019年以約658萬元購入，約6年帳面貶值約11.9%。

匯璽一房蝕155萬 市區方面，香港置業謝啟源稱，西南九龍匯璽5B座中層H室一房戶，放盤約一星期，零議價下以650萬元售出，呎價約18,571元，低市價約8%，原業主於2018年9月以約805.12萬元購入，帳蝕約155.12萬元。

另方面，元朗尚柏再錄短炒獲利成交。中原王勤學指，該盤高層J室一房戶，去年10月才以270.3萬元一手買入，剛以290萬元沽出，呎價約10,284元，約5個月帳面升值19.7萬元或約7.3%。