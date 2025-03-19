公居屋租值增幅勝私樓 凱樂苑飆15%

公居屋應課差餉租值升幅顯著

整體住宅租金持續向上，2025至2026年財政年度應課差餉租值全面上升，公營房屋增幅更跑贏私樓，長沙灣新居屋凱樂苑單位最新租值按年急增逾一成半。

差餉物業估價署資料顯示，上述為凱樂苑高層戶，實用面積約631方呎，租值由本年度逾17.92萬元，大增約15.1%至下年度逾20.62萬元。同屋苑一個實用面積391方呎單位，租值亦按年飆升約14.9%至逾12.46萬元。

筲箕灣居屋東濤苑租值亦有雙位數增長，屋苑實用面積約666方呎高層單位，下年度租值逾23.47萬元，相比本年度有約一成升幅。

不過，部分市區老牌居屋租值未錄太大增幅，僅與傳統私宅走勢相若。如鰂魚涌康山花園低層單位，實用面積約431方呎，最新租值逾16.33萬元，按年上升約7%。旺角富榮花園實用面積約592方呎中層大單位，租值升幅亦僅約4%，下年度為24.12萬元。

納米單位升幅較佳 公屋方面，租值升幅較大的多屬納米戶型。其中，將軍澳景林邨高層單位，實用面積約164方呎，新財年租值逾4.39萬元，亦較本年度逾3.81萬元，上漲約15.1%。藍田德田邨一個中層單位，實用面積約146方呎，租值按年上揚約13.4%，下年度報逾2.95萬元。

此外，大埔太和邨實用面積約121方呎中層納米單位，最新租值亦按年上升約一成，增至逾2.78萬元。而長沙灣李鄭屋邨高層單位，實用面積約375方呎，下年度租值約7.77萬元，同樣較本年度增約10%。

裕泰苑持4年損手 租值攀升，惟樓價跌勢未止，新居屋再錄蝕讓。利嘉閣李錦榮稱，東涌裕泰苑A座高層5室開放式戶，實用面積約313方呎，未補價第二市場叫價230萬元，近日下調至200萬元，獲白居二客還價至178萬元購入，呎價約5,687元。資料顯示，原業主2021年8月以約179.4萬元購入上址，持貨不足4年帳面虧損約1.4萬元。