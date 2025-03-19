豪宅新盤趁旺推
天璽•海2A上樓書 12伙四房下周招標
新盤逾億元交投有加快迹象，發展商趁勢積極推售豪宅。新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海第2A期，昨日上載樓書至一手住宅銷售資訊網，同時公布首推12伙四房單位於下周三起招標發售。同系天水圍YOHO WEST PARKSIDE銷情火熱，昨日第四輪銷售即日賣出逾九成單位，兩周內累售約495伙。
天璽•海第2A期為發展項目的第7座，提供43伙，預計關鍵日期為今年11月30日。新地副董事總經理雷霆表示，最近美國通脹數字回落，意味連環減息很快開始，有利本地樓市，相信近期表現理想的股市，亦可帶動豪宅市況，對項目銷情有信心。
YOHO WEST PARKSIDE累售495戶
新地代理執行董事陳漢麟稱，將發售單位實用面積介乎1,124至1,150方呎，集中於中、高樓層，均為四房間隔。鑑於樓花期短，故是次提供建築期及即供兩項付款方法。項目會以每日截標方式發售。
同系的YOHO WEST PARKSIDE，昨日展開第四輪銷售，以價單形式發售105伙。銷售分兩個時段揀樓，晚上約7時開始的B組時段再次出現準買家排隊人龍，截至晚上約10時，市傳即日沽約96伙，餘下待售單位以三房為主。該盤由本月5日起作首輪開賣，兩周內經過4輪銷售，合計賣出約495伙，佔該期數提供525伙的約94%。
上然收7868票 超購65倍
新界東上車盤人氣不減，萬科香港發展的大埔上然第1期，今日次輪開賣118伙價單單位，昨晚截收約7,868張入票，超額認購逾65倍。發展商指，新一輪入票除了首輪的向隅客之外，亦有新客入票，並以分支家庭客及投資客為主。資料顯示，是日發售的單位涵蓋一房至四房間隔，折實價337萬至1,140.8萬元，折實呎價約10,886元起，當中約48伙折實價低於400萬元。
宏安地產(01243)的黃大仙薈鳴昨上載價單7號，提供24伙，折實平均呎價約19,422元，較對上一張價單低約6.8%，部分單位售價較一年前同類戶平約一成。項目安排本周六發售8伙。新一批涵蓋12伙開放式戶及12伙一房戶，以中高層為主，折實價391.8萬至512.6萬元，折實呎價約18,421元起。
此外，五礦地產(00230)的油塘蔚藍東岸，昨日獲年輕家庭客斥資約888萬元購入兩房單位，為3座23樓A室，實用面積508方呎，呎價約17,490元。中洲置業的沙田星凱‧堤岸售出全盤最後一伙開放式戶，為2座48樓H室，實用面積259方呎，成交價567.2萬元，呎價約21,900元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：