新地代理執行董事陳漢麟稱，將發售單位實用面積介乎1,124至1,150方呎，集中於中、高樓層，均為四房間隔。鑑於樓花期短，故是次提供建築期及即供兩項付款方法。項目會以每日截標方式發售。

同系的YOHO WEST PARKSIDE，昨日展開第四輪銷售，以價單形式發售105伙。銷售分兩個時段揀樓，晚上約7時開始的B組時段再次出現準買家排隊人龍，截至晚上約10時，市傳即日沽約96伙，餘下待售單位以三房為主。該盤由本月5日起作首輪開賣，兩周內經過4輪銷售，合計賣出約495伙，佔該期數提供525伙的約94%。

上然收7868票 超購65倍

新界東上車盤人氣不減，萬科香港發展的大埔上然第1期，今日次輪開賣118伙價單單位，昨晚截收約7,868張入票，超額認購逾65倍。發展商指，新一輪入票除了首輪的向隅客之外，亦有新客入票，並以分支家庭客及投資客為主。資料顯示，是日發售的單位涵蓋一房至四房間隔，折實價337萬至1,140.8萬元，折實呎價約10,886元起，當中約48伙折實價低於400萬元。