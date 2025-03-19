簡訊一覽
●美圖公司(01357)去年賺8.05億元（人民幣‧下同），按年升112.84%；期內，經調整後淨利潤升59.2%至5.86億元；末期息每股5.52港仙。
●金山科技工業(00040)早前與東莞市投資促進局簽署「戰略合作框架協議」，金山將研究於當地投資建設一所先進的鎳鋅電池製造設施和研發中心，進一步擴展其可持續能源方案業務。
●遠東控股國際(00036)去年虧損3.43億元，按年擴大371.5%；不派息。
●中石化油服(01033)去年賺6.32億元人民幣，按年升7.2%；不派息。
●中國飛機租賃(01848)去年賺2.57億元，按年升逾8倍；派末期息每股0.18元。
●周大福創建(00659)宣布，以約1.31億美元（約10.25億港元）收購金融科技公司uSmart Inlet Group Ltd的43.93%權益，跟周大福人壽保險共同打造財富管理平台。周大福創建執行董事鄭志明為uSmart主席。
●福耀玻璃(03606)去年賺74.97億元（人民幣‧下同），按年升33.2%；每股派息1.8元。
●中國光大綠色環保(01257)去年虧損4.15億元，按年擴大37.6%；不派末期息。
●勝獅貨櫃(00716)去年賺3,413.5萬美元，按年升75.6%；派末期息每股5港仙。
●新加坡主權基金GIC於上周三在場內減持中遠海運能源(01138)280萬股，每股均價6.2407元，持股量由6.06%降至5.85%。
●宏利金融(00945)宣布，Steve Finch將接替早前已被任命為宏利總裁兼首席執行官的韋寧頓（Phil Witherington），出任宏利亞洲總裁兼首席執行官，兩項任命均於5月9日起生效。
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