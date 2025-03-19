貝殼去年淨利潤40億跌三成
美國上市的中概股、一站式居住服務平台貝殼(02423)去年淨利潤40.64億元（人民幣‧下同），按年減30.9%，單計第四季亦跌14.87%至5.69億元，末期股息每股0.12美元。雖然集團去年總交易額增逾6%至3.34萬億元，淨收入更創934.57億元新高，但全年毛利率降3.3個百分點至24.6%，拖累其美股股價曾較香港收市低逾10%。
中企年內發美元債翻倍
內地樓市氣氛有喘穩勢頭，中資企業包括房企急不及待重投美元債市。今年迄今中企公開披露的美元債券發行規模高達130億美元，是去年同期的兩倍，也是2022年來的同期新高，當中不難發現龍頭國企的身影，上周北京重點國企的首創集團就發行3年期的4.5億美元固定利率高級無抵押債券，為2021年來首次重返美元債市，聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人的農銀國際稱，獲逾10倍認購，創同類債券單筆最大規模和最低利率紀錄，反映投資者對中資房企美元債的興趣或恢復。
龍光披露債務重組方案
此外，中國房地產業協會將於下周四至周五在北京舉辦樓市形勢報告會暨全國一級資質房企座談會。
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