貝殼去年淨利潤40億跌三成

中企年內發美元債翻倍

內地樓市氣氛有喘穩勢頭，中資企業包括房企急不及待重投美元債市。今年迄今中企公開披露的美元債券發行規模高達130億美元，是去年同期的兩倍，也是2022年來的同期新高，當中不難發現龍頭國企的身影，上周北京重點國企的首創集團就發行3年期的4.5億美元固定利率高級無抵押債券，為2021年來首次重返美元債市，聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人的農銀國際稱，獲逾10倍認購，創同類債券單筆最大規模和最低利率紀錄，反映投資者對中資房企美元債的興趣或恢復。