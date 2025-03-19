金價頻破頂 澳新估6個月闖3200關

澳新銀行（ANZ）表示，基於地緣政治及貿易緊張升級、寬鬆貨幣政策及強勁的央行購買，維持對金價樂觀的觀點，故上調金價3個月及6個月預測，至分別為每安士3,100美元及3,200美元。現貨金價在上周五突破3,000美元大關後，頭也不回，昨日一度高見3,038.33美元，再創歷史新高。

美比特幣現貨ETF連續5周走資 ANZ指出，進口關稅憂慮令供應流向美國，導致倫敦現貨市場流動性收緊，引發套息交易，芝加哥商品交易所期貨與倫敦現貨價價差擴闊，預期有關供應失調需一段時間才回復正常。

反觀被喻為「數碼黃金」的加密貨幣未脫波動。數據顯示，比特幣今年以來反覆走低，資金持續外流。單是過去5周，虛擬資產共錄得64億美元資金外流，美國比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）共撤出資金逾54億美元（約421億港元），乃連續5周錄資金流出，創下自ETF成立以來最長的流出紀錄。單計本月首兩周，比特幣現貨ETF已有約16.7億美元淨流出，反映投資者對加密貨幣信心疲弱。

比特幣昨日曾報每枚83,428美元，以太幣則報1,912美元。分析指出，由於市場對經濟感憂慮，尤其對特朗普的關稅政策令全球經濟前景添上重大不明朗因素，預計比特幣價格會持續波動。

雖然美國總統表明支持加密貨幣行業發展，惟美國民調機構Date for Progress最新公布的民調結果顯示，美國選民對聯邦政府提高加密貨幣及區塊鏈開發資金的支持度極低，51%受訪者反對美國建立比特幣國家戰略儲備；僅約10%受訪者贊成白宮在此領域投入更多資金；高達45%美國選民認為應減少加密貨幣相關支出；29%認為應維持現狀。