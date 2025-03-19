日料7月加息 薪酬需增3%助通脹達標

受股神巴菲特再次加注日本5大商社（三菱商事、丸紅株式會社、三井物產、伊藤忠商事和住友商事）股份的消息帶動，日經平均指數昨日做好，收市升448點或1.2%，報37,845點，該5大商社股價升2至3%。不過，對於期望日本央行好快再加息，投行高盛認為，日本工資增速需進一步加快，才能實現日本央行的可持續通脹目標。

高盛的經濟學家指，日本名義工資需在今年增長3至3.1%左右，並在次年增長3.3至3.4%，才能與央行設想的通脹路徑保持一致，這需要更強勁的薪酬增速，以充分建立收入和價格上漲的良性經濟循環。日本官方數據顯示，去年當地名義工資增長率為2.8%。

野村睇Yen 6月見5.4港元 該行預計，日本央行將會以大約一年兩次的步伐加息，下次時點料在7月；又指若工資數據明顯偏離該行據日本央行實現穩定通脹目標所計算出的趨勢，那加息速度可能更快或更慢。

圓匯方面，日媒報道，金融機構認為日圓處貶值觀點仍佔上風，8間金融機構中有4間預期日圓兌一美元6月底見150或以上，其中三菱UFJ銀行及摩根士丹利預測最熊，料6月底見152，即每百日圓兌港元料見5.16；瑞穗則預期日圓兌每美元年底見157，即較現水平有近半成潛在跌幅，每百日圓兌港元或見5算。

野村證券預測最牛，料6月底見145，年底見140，較現水平有約6%潛在升幅，意味每百日圓兌港元或見5.41及5.61，主要認為關稅政策將在下半年對美國經濟產生負面影響，市場對聯儲局減息預期升溫將拖累美元表現。至於滙豐則將年底日圓兌每美元預測由160調整至154，指日本財務省的「防線」或已從160附近上調至更高的水平，故維持年底日圓貶值和美元升值加劇的看法。

印尼股市曾挫7%觸發熔斷 同處亞洲，昨日吸引「眼球」的莫過於印尼股市大幅波動，雅加達綜合指數一度跌逾7%，低見6,011點，創自2011年9月以來最大單日即市跌幅，更自疫情以來首次觸發30分鐘的臨時暫停交易，最終收報6,223點，跌248點或3.84%。印尼盾兌美元曾跌0.3%，今年以來表現差絕亞洲貨幣市場。

分析指，昨日印尼股市大跌，與好倉及孖展倉平倉活動有關，投資者擔心印尼的財政赤字將超過政府預期，且經濟疲弱令新年消費支出減少，衝擊市場信心。為穩定印尼股市表現，當地央行干預現匯和國內無本金交割遠期市場。