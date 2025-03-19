美匯指數近5個月低

道指曾挫252 大戶美股配置破紀錄急降 正當美國總統特朗普揮舞關稅大棒拖累美國近期消費指標偏弱，他看不順眼的德國準備解除政府發債限制，為經濟發展鬆綁，導致美國增長優於其他發達經濟體的「美國例外論」更受動搖。聯儲局議息之際，美匯指數於接近5個月低位徘徊。跟美元走弱互為一體的是美股回調，3大指數周二早段受壓，道指曾跌252點，低見41,589點；標指曾跌60點，低見5,614點；納指曾挫317點，低見17,491點。

3月份美銀證券基金經理調查顯示，大戶對美股「淨增持比率」急降40個百分點，為有紀錄最大跌幅——2月時表示「增持」的受訪者百分比，較表示「減持」的受訪者百分比多23個百分點，現逆轉為少17個百分點，沽貨者佔了上風，對科技和能源板塊尤為看淡。不過，資金似乎更傾向歐股，對歐股的配置水平升至2021年7月後新高。

調查續指，大戶現金水平由3.5%躍升至4.1%，漲幅之大為2020年後未曾見，事關對全球經濟增長的信心創下史上第二大的跌幅。負責調查的美銀策略師哈特尼特近日連番唱好中資股，他表示，標指仍有機會重越6,000點關，前提是貿易戰和通脹上的疑慮減退。反觀花旗維持標指年底目標於6,500點，指近期拋售使估值更健康。

Intel新舵手擬拓晶片代工 值得留意的是，上月美國進口物價指數按年升2%，遠超預期，這個數字本身剔除關稅，但市場揣測其上漲是因為特朗普的關稅威脅驅使企業加緊進口。同月其他新的經濟數據俱優於預期，工業生產按月升0.7%，產能利用率升至78.2%的8個月高；新屋動工及建築批核按月各升11.2%及跌1.2%。

不過，比起美國與其他經濟體的相對強弱，更值得關注的是美國「新質生產力」的製造實力。富國銀行上調波音目標價至113美元，但仍較周一收市低約30%，評級「沽售」，主要着眼於其客機交付欠佳但勞工成本上漲，憂慮其自由現金流未能符合外界期望。

被特朗普拿來舉例「美國製造」衰落的英特爾（Intel）方面，市傳新任行政總裁陳立武的短期目標包括加大力度給晶片製造部門拉客，並重啟生產AI伺服器晶片、開拓軟件和機械人等領域。據報英特爾希望像英偉達那樣每年推新款AI晶片，但挑戰在於開發出具競爭力的晶片架構，可能最快都要等兩年。

聯儲新副主席勢寬銀行監管 正當上述落難企業謀翻身，特朗普加快推動其「寬監管、減稅負」的經濟方針，把頗得金融界歡心的聯儲局理事鮑曼提拔為副主席，接替拜登任命的巴爾主責銀行監管。

鮑曼反對巴爾收緊銀行資本規例，批評增加資本要求嚴重損害經濟，認為按銀行體量和風險資產狀況規管資本充足度的既有做法經已足夠。她發表聲明，期望任命獲參議院確認後打造「非一刀切」、鼓勵創新的銀行監管框架。

美匯指數走勢 標指近期急劇回調