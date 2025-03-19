長江生科轉蝕1.2億 科研支出升74%

公司主席李澤鉅表示，轉虧主要歸因於兩大因素：其一公司決意加速科研，投資於科研之支出按年升74.16%至2.54億元。

另外，公司的葡萄園投資組合（除具出售協議之物業外）之公平值錄得稅後貶值，按年減少4,040萬元，若去年之科研投資及葡萄園資產組合公平值按年持平，則淨溢利貢獻將按年輕微增長470萬元。

保健品溢利多3% 公司其中一大業務保健產品銷售，雖然繼續受到通貨膨脹和經濟不穩陰霾所影響，但去年溢利仍增長約3%至2.92億元。

至於公司旗下已屆最後期研究階段的癌症疫苗seviprotimut-L，現正試驗作為第IIB或IIC期黑色素瘤患者於進行根除性手術後的輔助性療法。公司正致力克服疫苗生產之窒礙，以開展關鍵性的第三階段臨床試驗。