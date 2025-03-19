長江生科轉蝕1.2億 科研支出升74%
長江生命科技(00775)截至去年底止年度總收入雖按年上升3.75%至55.22億元，但卻由盈轉虧，錄得股東應佔虧損1.26億元；每股基本虧損1.32仙，不派息。
公司主席李澤鉅表示，轉虧主要歸因於兩大因素：其一公司決意加速科研，投資於科研之支出按年升74.16%至2.54億元。
另外，公司的葡萄園投資組合（除具出售協議之物業外）之公平值錄得稅後貶值，按年減少4,040萬元，若去年之科研投資及葡萄園資產組合公平值按年持平，則淨溢利貢獻將按年輕微增長470萬元。
保健品溢利多3%
公司其中一大業務保健產品銷售，雖然繼續受到通貨膨脹和經濟不穩陰霾所影響，但去年溢利仍增長約3%至2.92億元。
至於公司旗下已屆最後期研究階段的癌症疫苗seviprotimut-L，現正試驗作為第IIB或IIC期黑色素瘤患者於進行根除性手術後的輔助性療法。公司正致力克服疫苗生產之窒礙，以開展關鍵性的第三階段臨床試驗。
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