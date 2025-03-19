美麗華酒店基礎溢利微揚
恒地系公司美麗華酒店(00071)於去年全年收入按年上升11.98%至28.58億元，但列帳純利下降23.59%至7.46億元，主要因為2023年公司按強拍售賣尖沙咀香檳大廈實現公允值大幅增值，而去年沒有。撇除投資物業公允值變化影響後的基礎溢利則升1.21%至8.3億元，每股盈利1.08元，公司宣派末期息每股30仙，按年持平。
主席兼行政總裁李家誠於業績報告內，對父親兼恒基地產(00012)始創人李兆基日前離世心感沉痛，又表示會偕全體同仁，秉承其遺志，持續深化公司治理，推動永續發展。
LV傳洽進駐K11 Musea
另外，美麗華與香港小輪(00050)昨日俱公布，老臣子劉壬泉將本年各自公司之股東周年大會上輪值告退，彼基於年事已高（78歲）不再膺選連任公司董事。
另方面，消息指，新世界發展(00017)正在與奢侈品牌LV（Louis Vuitton）洽商，在尖沙咀K11 Musea商場開設佔地約4萬方呎的新店，將成為LV亞洲最大的門店之一。門店或設有博物館、咖啡廳及VIP客戶休息室。消息又指，雙方目前討論進展順利，具體細節存在變動甚至告吹的可能。新世界股價昨日收升7.66%至5.9元。
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