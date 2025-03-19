閱文經調整利潤僅增1% 版權部門收入漲逾三成

閱文去年收入增長15.82%至81.21億元，主因版權運營部門收入增長30.27%至39.91億元，反映影視製作與相關產業的生意蓬勃，反觀上網看小說等傳統在線業務同期收入僅增2.08%至40.3億元，版權運營收入逼近在線業務，象徵閱文愈來愈像華特迪士尼。

單計下半年，閱文收入按年僅升5.4%，經調整純利倒退16.62%。至於全年列帳層面盈轉虧原因有二，首先是銷售及營銷開支上漲31.4%，以及旗下新麗傳媒有商譽減值，使集團錄得9.73億元的其他虧損淨額。

然而，新麗傳媒去年扣除政府補貼等的實際純利高過收購協議的參考最低純利，所以閱文還要向新麗的管理層賣方發行183.98萬股和支付1.24億元作為附加收購代價。

騰訊音樂推10億美元回購 有別於閱文繼續不派息，騰訊音樂宣派2.73億美元的年度股息，並推出新一期最多10億美元的股份回購。騰訊音樂去年第四季收入增長8.19%至74.58億元，主要是在線音樂服務收入增長16.1%至50.22億元，抵銷社交娛樂服務及其他服務收入倒退13.04%的影響，經調整純利更升44.76%至22.8億元，刺激美股股價曾較港收市高近9%。

兩企均有提及自己與DeepSeek的關係。閱文上月把其R1大模型接入作家輔助工具「作家助手」，騰訊音樂亦它DeepSeek的語言大模型集成在歌曲創作功能，「激發用戶的音樂創作熱情」。