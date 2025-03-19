潤啤全年少賺8% 末息升

全年計，潤啤營業額為386.35億元，按年減0.76%。其中，啤酒業務營業額跌1%至364.86億元，平均銷售價格升1.5%，毛利率上升0.9個百分點，至41.1%，去年實現啤酒銷量約108億升，下降2.5%。白酒業務方面，營業額升4%至21.49億元，毛利率升5.6個百分點至68.5%。

主席：價格戰是最差策略 潤啤董事會主席侯孝海表示，今年內地啤酒銷量應會觸底回升，又認為內地啤酒銷量主要受場景減少而非消費降級所影響。他舉例說，現時內地的啤酒消費集中在燒烤及火鍋等場所，反而傳統消費場景如KTV等有下降情況。

不過，他也提及，由於今年內地政策指引給予的訊息充足，配合集團不停有創新舉措，以及天氣不擾亂內地民眾消費，估計今年集團表現會較去年好；又料今年第二季集團表現不會重複去年同期下沉的情況，延續第一季反彈勢頭，第三季表現亦會較同期有所好轉。

談及啤酒價格戰情況，他指價格戰帶來的傷害極大，並直言價格戰在市場上是最差、最無效及失敗的策略。