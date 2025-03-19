特步年賺12億新高 料華經濟緩慢好轉
特步國際(01368)去年純利創歷史新高，達12.38億元（人民幣‧下同），按年增長20.2%；每股盈利48.67分，派末期息每股9.5港仙，按年增18.7%；連同中期息每股15.6港仙，全年派息比率為50%。集團主席丁水波表示，隨着內地推出刺激政策，今年會是拐點，惟是慢慢好轉，不會出現「V形」反彈，長遠對中國經濟有信心。該股昨日收報5.69港元，無升跌。
丁水波長女任CFO
去年，集團持續經營業務之收入增加6.5%至135.77億元，主要由特步主品牌的穩健表現，以及專業運動分部的強勁增長所帶動。
特步主品牌收入增加3.2%至123.26億元，專業運動分部收入增長57.2%至12.5億元。集團持續經營業務之經營溢利增長9.3%至19.65億元，專業運動分部的經營溢利強勁增長829.5%至7,820萬元。
集團宣布昨日起楊鷺彬已獲委任為公司執行董事，並已辭任集團首席財務官（CFO）；丁水波長女丁利智已獲委任為集團首席財務官。
丁利智稱，今年下半年及明年開始，集團回收經銷商經營400至500間門店，佔整體逾6,000間門店約8至10%，未來會繼續以直接面向消費者（DTC）、「開大店關小店」策略，不會大規模開店，並剝離帕拉丁（Palladium）及K-Swiss業務，預告明年會公布新的戰略規劃。楊鷺彬則透露，目標今年內在港開設一家索康尼門店，選址未定。
此外，服裝股中國利郎(01234)去年賺4.61億元，按年跌13.06%，每股基本盈利38.51分，派末期息每股9港仙及特別末期息每股3港仙。
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