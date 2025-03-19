特步年賺12億新高 料華經濟緩慢好轉

丁水波長女任CFO 去年，集團持續經營業務之收入增加6.5%至135.77億元，主要由特步主品牌的穩健表現，以及專業運動分部的強勁增長所帶動。

特步主品牌收入增加3.2%至123.26億元，專業運動分部收入增長57.2%至12.5億元。集團持續經營業務之經營溢利增長9.3%至19.65億元，專業運動分部的經營溢利強勁增長829.5%至7,820萬元。

集團宣布昨日起楊鷺彬已獲委任為公司執行董事，並已辭任集團首席財務官（CFO）；丁水波長女丁利智已獲委任為集團首席財務官。

丁利智稱，今年下半年及明年開始，集團回收經銷商經營400至500間門店，佔整體逾6,000間門店約8至10%，未來會繼續以直接面向消費者（DTC）、「開大店關小店」策略，不會大規模開店，並剝離帕拉丁（Palladium）及K-Swiss業務，預告明年會公布新的戰略規劃。楊鷺彬則透露，目標今年內在港開設一家索康尼門店，選址未定。