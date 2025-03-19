小鵬預告本季生意倍飆

小鵬又提及，今年截至2月28日累計總交付60,803輛車，料首季汽車交付量介乎91,000至93,000輛，按年增加3.17至3.26倍，總收入則介乎150億至157億元，按年升1.29至1.39倍。

此外，該企近日「出海」到印尼市場，與當地經銷商ERAL（Erajaya Active Lifestyle）達成戰略合作，計劃下半年在當地生產小鵬G6及X9兩款車型。集團計劃今年進入全球逾60個國家和地區市場，未來10年實現海外市場銷售佔50%的目標。

投行中信里昂表示，比亞迪的一系列新產品發布是繼上個月發布智能駕駛技術後技術推廣的一部分，又預期新車唐L和漢L系列可改善產品組合，為應對下半年價格戰加劇的情況預留緩衝空間，故重申予「高度確信跑贏大市」評級，目標價483港元，維持今年汽車銷量550萬輛，淨利潤600億元的預測。

麥格理則將比亞迪目標價設在380元，評級「跑贏大市」，認為公司不再專注價格競爭、車輛設計或進入新的產品細分市場，而是尋求利用其規模及核心電動車技術，在高度競爭的市場中脫穎而出；又認為比亞迪承諾建設自家充電站，是一個明顯的思維轉變。

滴滴去年轉錄利潤12億 此外，早年捲入監管風暴的內地網約車平台滴滴出行去年全年由虧轉盈，賺12.58億元，2023年蝕47.93億元。不過，單計第四季轉蝕13.41億元，2023年同期為賺4,500萬元，其中內地出行部門的經調整EBITA（除息、稅及攤銷前盈利）按年上升60.08%至21.82億元，相關收入升5.64%至474.01億元。海外方面，上季收入30.08億元，經調整EBITA為負7.06億元，虧損按年收窄。

海外車企方面，德國福士汽車（Volkswagen，內地又稱大眾汽車）旗下奧迪（Audi）將於2029年前裁減最多7,500個職位，可令奧迪每年節省10億歐元營運成本。

小鵬汽車上季業績摘要 小鵬汽車股價走勢