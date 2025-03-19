港燈上年賺31億 末息16.09仙

去年港燈EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）為87.19億元，按年增加8.53%。財務方面，公司持有的銀行結存及現金在去年底錄得3,000萬元，按年升42.85%；淨負債508.25億元，升1.27%；而淨負債對淨總資本比率則持平於51%。

港燈主席霍建寧在業績報告表示，受資本開支和營運成本等因素影響，今年基本電費為每度電122.9仙，按年上調3.4仙。雖然地緣政治局勢持續緊張，今年1月燃料調整費比對上年度同期下調1.9仙，紓緩基本電費增加對客戶的影響。今年1月平均淨電費為每度電167仙，較去年同月僅輕微上升0.9%。