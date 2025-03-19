恒指漲近600創3載高 科指升3.9%跑贏

中央「穩股救消費」的綱領提振市場信心之際，市場對中國汽車品牌和人工智能（AI）企業的新搞作相當受落，港股昨日再漲近600點，刷新3年高位，95隻股份創52周新高。

恒生指數高開533點後回調幅度有限，尾段曾升599點，高見24,745點，收市升595點或2.46%，報24,740點；國企指數及科技指數齊跑贏大市，國指升249點或2.79%，收報9,177點；科指更漲232點或3.96%，報6,105點。

阿里遭北水沽貨12億 港股總成交額按日升約10%至2,859億元左右。繼花旗後，滙豐環球研究亦發現西方人對中資股興趣濃厚。滙豐近日在歐洲會見多家機構投資者，幾乎全部只做長倉（持貨）投資者都不看淡中國股市，態度就算不是「增持」也是「中性」。儘管這樣的樂觀情緒解釋到為何不少對沖基金近日先行「食胡」，但滙豐相信與AI相關的股票仍可望繼續強勢。

MPF近50億流出港股基金 不過，中金估算今年還有約6,000億至8,000億元「北水」南下，並指他們的口味已由高息股轉為科技股，但否認「北水」對港股有「絕對定價權」，原因包括南下資金現時尚未能參與賣空。

強積金（MPF）顧問機構GUM統計顯示，儘管2月港股暴漲，港股基金（連追蹤指數類）期內錄得49.84億元的資金淨流出，大中華股票基金亦見7.55億元資金淨流出，多於美股基金，流出的資金更轉投保守基金，遂見該類別的MPF基金上月淨吸資49.2億元。

另邊廂，會計師樓羅兵咸永道發布《第28期全球CEO調研中國報告》，指38%受訪香港CEO（行政總裁）對未來一年業務增長前景仍保持樂觀；81%對公司未來3年業務增長前景有信心。

此外，有67%香港CEO對於將AI融入公司核心流程表現較高信任度，並有73%認為員工的工作效率因為AI有所提高，68%稱盈利能力有所增強，均超過全球平均。