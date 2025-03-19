滙豐上調華經濟預測 估樓市貿易承壓

內地中央一聲令下要求今年經濟增長目標「保五」，首兩個月消費零售等內循環增長引擎隨即快速轉動，讓外資對內地經濟前景改觀。繼澳新銀行及經合組織（OECD）調升今年內地國內生產總值（GDP）增長預測後，滙豐亦將相關增速預測上調至4.8%。

滙豐同時將內地2026年GDP增速預測從4.4%上調至4.5%，主要是近期內地推出更果斷的政策，有助增強民營企業信心、提振內地消費，且經濟數據較預期佳，而支持技術和創新的計劃，將有助於實現增長，惟補充樓市及貿易緊張仍是兩大下行風險。

滬綜3連揚 人幣4個月高 荷蘭國際集團（ING）銀行中國內地和香港地區行政總裁潘啟良亦稱，今年當局再次定下5%左右的GDP增長目標，相信推出相應針對措施，有信心應對全球複雜環境。

新一輪消費刺激政策力度普遍符合業界預期，惟摩根士丹利提醒，重點在於破解瓶頸，各地計劃推出生育補貼之餘，或進一步擴大消費品「以舊換新」計劃涵蓋範圍至人工智能產品，若經濟增長放緩，可能是潛在的刺激新政。雖然內地首兩個月工業生產、投資及零售表現勝預期，首季內地實際GDP料增5.4%，但該行仍維持第二季經濟增長放緩的預測，因考慮到關稅和外部因素等影響，暫憧憬7月中央政治局會議或成下一個催化劑。

中國人民銀行昨進行2,733億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，單日淨投放2,356億元，連續兩日「放水」，刺激內地股匯齊漲。滬深3大指數周二收市全線上升，滬綜指連升3個交易日，全日再升0.11%至3,429點，創逾3個月收市高位；深成指及深圳創業板指數也升0.52%及0.61%，深成指更收報11,014點，為去年11月14日後高位。即使人民幣中間價按日跌45點子至7.1733兌每美元，但人民幣在岸價昨午4時半收報7.2216，單日升172點子，亦創逾4個月新高。